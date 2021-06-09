Секрети маринування м’яса для стейка і гриля

Вважається, що стейку не потрібне маринування і воно навіть може нашкодити хорошому м’ясу. Однак легкий маринад перетворить м’ясо на грилі в справжній шедевр, повідомляє Новое время.

Добре приготувати м’ясо на багатті або на грилі не так просто, як може здатися. Але якщо скористатися кількома кулінарними хитрощами, в числі яких і легкий правильний маринад, ваше м’ясо не залишить нікого байдужим.

Рецепт маринаду для м’яса

Інгредієнти:

соєвий соус або бальзамічний оцет

оливкова олія

¼ чашки вустерширського соусу

1 ст.л. діжонськой гірчиці (або звичайної)

2 подрібнених зубчики часнику

1 ст.л. сушеної подрібненої цибулі (або свіжої)

1 ст.л. свіжої петрушки, дрібно нарізаної

2 ст.л. приправи для стейка

Приправу можна використовувати готову або домашню:

орегано, кмин, чорний перець, гірчиця, каєнський перець, чебрець

Приготування:

1. Змішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції.

2. Покладіть м’ясо в зіп-пакети або судки, залийте маринадом, закрийте та поставте в холодильник на 1−4 години.

3. Вийміть м’ясо з холодильника, злийте маринад і дайте йому нагрітися до кімнатної температури. Потім готуйте.

Як розм’якшити стейк

Щоб зробити стейк ніжнішим, потрібно, щоб в маринаді був кислий інгредієнт, наприклад, гірчиця і вустерширський соус, як у цьому рецепті.

Розщепити волокна м’яса можна і за допомогою кухонного молотка, але коли вступають хімічні реакції, м’ясо пом’якшується ніжнішим способом. Вустерширський соус, наприклад, допомагає розщепити білки в стейку перед приготуванням, що в результаті робить м’ясо ніжнішим, без жодного відбивання.

Як довго маринувати стейк

Ви можете готувати м’ясо вже через 30 хвилин після того, як залили його маринадом, однак для кращого смаку варто залишити м’ясо в маринаді хоча б на годину.

Головне, переконатися, що в м’ясо не потраплять бактерії, а тому маринуйте його в герметичному пакеті або контейнері.