Ці квіти категорично заборонено тримати в будинку

Деякі рослини краще тримати якомога далі від житлових приміщень, особливо від дитячої кімнати. Фахівці розповіли, сусідство з якими вазонами може обернутися серйозними опіками та навіть отруєннями, повідомляє РБК-Україна.

До таких рослин відноситься досить популярну диффенбахію. Попри те, що її можна зустріти в кожній другій квартирі, вона є небезпечною через отруйний сік, який виділяють зламані стебла. Попадання його на слизову оболонку рота або очей може обернутися серйозним опіком.

Можна отримати важке отруєння, якщо сік диффенбахії потрапить до рота. Особливо страждають тварини, які можуть по необережності поласувати рослиною. З цієї причини квітку не варто ставити в дитячій кімнаті.

Однак, багато початківці-рослинники вибирають цю квітку. Адже виростити рослину дуже просто, і з цим завданням цілком легко зможе впоратися навіть новачок. Диффенбахія не вимоглива у догляді та невибаглива.

Фото: Дифенбахія (rastenievod.com)

Схожим ефектом також володіє сік азалії, правда наслідки від попадання цієї речовини в організм можуть виявитися куди більш серйозними. Нудота, печіння і рясне слиновиділення - це лише мала частина наслідків, з якими може зіткнутися необережний власник азалії.

Отруйне листя рослини містить токсичну речовину - глікозид, яка викликає отруєння. Необхідно розміщувати горщики з азалій в місцях, недоступних для дітей і тварин. Азалію не рекомендується тримати в спальні.

Азалія досить вибаглива в догляді, часто хворіє і любить правильне світло, полив, вологість і так далі. Хоч пишно квітучу рослину зараз можна купити в будь-якому квітковому магазині, багато любителів вазонів обходять її стороною.