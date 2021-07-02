Лікар розкрив спосіб уникнути старіння в молодому віці

Професор японського медичного університету Сева розкрив спосіб уникнути старіння в молодому віці, повідомляє Лента.Ру.

Лікар Хіросі Хіраїдзумі (Hiroshi Hiraizumi) заявив, що відчуття старіння говорить про відсутність необхідного фізичного навантаження. Так, він порадив приводити м'язи та тіло в тонус за допомогою регулярної розтяжки.

«М'язи стають гнучкими, в них поліпшується кровообіг, активізується метаболізм м'язів і органів, що допомагає запобігти старіння», - пояснив фахівець.

Крім того, медик наголосив на важливості заняття спортом у зв'язку з віддаленою роботою. Деякі вправи, за його словами, можна виконати на сходах: наприклад, для розминки шиї та плечового суглоба будуть корисні нахили до поручнів з рівною спиною.