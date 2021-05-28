Алергія на сонце: причини та що робити

Ультрафіолетове випромінювання може викликати різні алергічні реакції, їх потрібно навчитися розрізняти, щоб правильно лікувати захворювання, повідомляє Обозреватель.

Сонячне світло в житті людини відіграє не останню роль. Теплі промені покращують нам настрій і необхідні для нормальної життєдіяльності організму. Разом з тим, хтось може похвалитися гарною засмагою, а хтось - пухирями, що сверблять та червоною висипкою.

Як виникає "алергія на сонце", як полегшити її симптоми і чи можна позбутися назавжди розповіла доктор-алерголог Анастасія Левченко, кандидат медичних наук, член Європейської академії алергології та клінічної імунології.

Хто в групі ризику?

Фотодерматит, часто званий в народі "алергією на сонце", є найбільш поширеною формою реакції організму на вплив ультрафіолетових променів.

На жаль, за статистикою на сьогоднішній день - з фотодерматитом стикається близько 20-30% населення у всьому світі і кількість зареєстрованих випадків алергії на сонце збільшується з кожним роком. Найчастіше від такої чутливості страждають чоловіки і жінки у віці від 15 до 35 років.

"Важливо розуміти, що чим більше людина знаходиться на сонці без захисних кремів, тим вище згодом стає фоточутливість. Цей термін означає - підвищення чутливість до впливу УФ променів, схожу за механізмами до істинної алергічної, однак справжня алергія може розвиватися виключно на чужорідної білок, яким УФ промені не є. Поглинені шкірою УФ промені викликають структурні зміни в препараті або речовині, після чого він зв'язується з власними білками тканини людини, в результаті роблячи комплекс алергенним.

Такі реакції можуть проявлятися від 30 хвилин до 6 годин після перебування на сонці. Найчастіше вони виникають у вигляді точкових висипань, які можуть супроводжуватися свербежем і відчуттям печіння. А при регулярному і тривалому знаходженні на сонці - можуть зливатися і утворювати кірку. Іноді може проявлятися кропив'янка (сверблячі пухирі червонувато-рожевого кольору) ", - пояснює алерголог Анастасія Левченко.

Такі реакції не тільки негативно позначаються на зовнішності, але і доставляють величезний дискомфорт. Зазвичай, вони з'являються на відкритих ділянках тіла. Наприклад, на кистях рук, плечах, шиї, обличчі

Які причини?

Існує велика кількість причин, які можуть спровокувати дане захворювання, умовно їх можна розділити на зовнішні і внутрішні.

"Діагностувати таку проблему для професійного алерголога - не складно. Зазвичай алергія на сонце не вимагає великих аналізів або глибинної тривалої діагностики. Основне, що потрібно для постановки діагнозу - це правильно зібраний анамнез і огляд. У такому випадку, лікар працює як детектив, щоб дізнатися , які зовнішні або внутрішні чинники, які могли зробити шкіру чутливою ", - говорить доктор Левченко.

До зовнішніх причин можна віднести лікувальні або косметичні засоби, які збільшують фоточутливість до ультрафіолетових променів. Перед тим, як використовувати продукти для зовнішнього застосування, уважно читайте інструкцію. При виборі таких засобів особливу увагу звертайте на його склад. Алергічну реакцію можуть викликати безліч компонентів, але частіше за все це група речовин ретиноидов (форма вітаміну А), які застосовуються в лікувальних засобах проти акне, і входять до складу більшості антіейдж доглядових засобів, що містять сірку (сульфаніламіди).

Фоточутливість часто викликають деякі лікарські препарати, які приймаються всередину, наприклад, оральні контрацептиви, антибіотики, деякі діуретики, але з'являється реакція на шкірі не у всіх.

Також алергію на сонце можуть посилювати косметологічні процедури - особливо пілінги, татуаж, депіляція.

"Якщо говорити про внутрішні фактори, то варто звернути увагу на роботу печінки, - підкреслює алерголог Анастасія Левченко. - Якщо у пацієнта спостерігається порушення детоксикації організму, яку здійснює печінка, то в його крові знаходиться велика кількість токсічекіх речовин, продуктів розпаду, що не вивела печінка. При впливі сонячних променів через кровоносні судини ці токсини можуть викликати фоточутливість шкіри ".

Також алергічна реакція може виявлятися у людей, які страждають ендокринними захворюваннями, зокрема у пацієнтів з порушеною функцією щитовидної залози, особливо при її гіперфункції. Фоточутливістю так само можуть супроводжуватися деякі інші захворювання, наприклад, червоний вовчак, порфірія і пелагра.

"Не забувайте про їжу, яку ви вживаєте. Не рідко під час відпочинку на літньому курорті люди зловживають продуктами з високим змістів гістаміну (міститься в морепродуктах, червоному вині, витриманих сирах,) або продуктах, які провокують його розпад (какао, шоколад, томати , цитрусові) Іноді організм навіть здорових людей не в силах впоратися з переробкою цієї речовини. Тому, при надлишку гістаміну в організмі навіть не значна фоточутливість може посилитися ", - попереджає лікар.

Правила безпеки

Все життя уникати сонячних променів неможливо, особливо в теплу пору року, тому якщо ви відзначаєте алергічні реакції на сонці - зверніться за консультацією до лікаря-алерголога або дерматолога.

"Рекомендую, якщо ви зіткнулися з такою проблемою, перед виходом на сонце не наносити на шкіру ніяких продуктів, крім SPF-захисту. Однак і деякі компоненти в складі сонцезахисних засобів самі можуть спровокувати шкіру стати більш сприйнятливою до сонця. Компонентом SPF крему, найбільш ймовірно , що викликає таку реакцію, є оксибензон або бензофенон-3, а також ароматизатори та консерванти, які виробники зазвичай додають в сонцезахисні креми. Рекомендую віддати перевагу SPF кремам з фізичними фільтрами, а не хімічними - радить лікар".

Важливо також обмежити використання парфумами, дезодорантами, лаками для волосся, лікувальними мазями, адже в їх складі можуть перебувати агресивні речовини, які під сонячним впливом можуть викликати алергію. Якщо вже сталася реакція, то насамперед потрібно промити шкіру, прийняти душ і відмовитися від косметичних засобів. Так само можете нанести на шкіру засоби з протизапальним, протисвербіжну і загоює дією. Якщо ці засоби виявилися недостатньо ефективними, в гострих випадках, при неможливості звернутися до лікаря, допускається використовувати протизапальні гормональні препарати, у вигляді мазі, однак завжди краще перед їх використанням проконсультуватися з лікарем.

У важких випадках, знаючи, що у пацієнта виражений фотодерматит, доктор може призначити превентивне лікування за тиждень перед передбачуваної поїздкою. Якщо, крім фотодерматиту у людини є ще підтверджені алергічні реакції на певні продукти харчування (риба, морепродукти, арахіс, яйця), або ж отрута комах, в поїздці в обов'язковому порядку рекомендується мати при собі адреналіновий ручку (а краще дві), тому що алергічні реакції можуть бути різними, в тому числі і приводити до анафілактичного шоку ", - рекомендує доктор Левченко.

Якщо у вас є схильність до алергії, намагайтеся не засмагати під час найбільш активного сонячного випромінювання - з 10 до 16 годин. Використовуйте одяг з легких, натуральних тканин, що захищає від активного сонячного випромінювання великі ділянки тіл, а також кепки або широкополі капелюхи. Знайомте шкіру з сонцем поступово. Перед прийомом сонячних ванн виключіть продукти, які можуть викликати фотоалергічні реакції. Обов'язково обмивайте шкіру після того, як вийшли з басейну або моря і уникайте продуктів харчування, які містять, або ж порушують гістамін.

При перших симптомах прояву - негайно звертайтеся до лікаря!