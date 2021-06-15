Автівки з СРСР, про які майже ніхто не знає

У СРСР виробляли багато автомобілів, а ще більше розробляли. Проте і велика кількість концептів та прототипів так і не доходила до серії, повідомляє Обозреватель.

Таке траплялося з різних причин: деякі проєкти були занадто складними, а деякі могли не сподобатися радянському керівництву. Нижче наведений список із 10 цікавих та маловідомих автомобілів, які так і не вийшли.

"ВНИИТЭ-ПТ" створив конструктор Юрій Долматовський. В середині 20 століття він почав створювати однооб’ємні експериментальні вени, такі як представницький НАМІ-013 або компактна "Білка". Але найцікавішою його роботою стало концептуальне таксі ВНИИТЭ-ПТ, створене в 1964 році.

ВНИИТЭ-ПТ, розроблений Юрієм Долматовським. Джерело: autowp.ru

Тоді автомобіль став справжньою революцією через свій дизайн. Він в довжину всього 4,2 метра, але мав просторий салон. Всередину пасажирам можна було потрапити через електричні розсувні двері праворуч, а водію – через свою власну "хвіртку" зліва. В основі ВНИИТЭ-ПТ лежала сталева просторова рама, обшита склопластиковими панелями. Двигун від "Москвича-408" на 50 кінських сил був встановлений ззаду.

Конструкцію моделі оцінили, як занадто важку для масового виробництва. Єдиний побудований екземпляр зберігається у Військово-технічному музеї російського міста Чорноголовка.

Таксі мало просторий салон. Джерело: autowp.ru

Ще один проєкт зі склопластику – "Зоря", побудована у 1966 році. В її основі агрегати від ГАЗ-21. Дизайн мав багато відсилань до свіжого на той момент Ford Falcon.

"Зорю" створили зі склопластику. Джерело: Сєвєродонецька авторемонтна база

Модель зробили на Сєвєродонецькій авторемонтній базі, де колись створили мікроавтобус "Старт" з "Кавказької полонянки", а за дизайн відповідав той ж художник Юрій Андрос. Серійне виробництво не розпочалося також через складний і не допрацьований кузов.

Задня частина Сєвєродонецького авто. Джерело: Сєвєродонецька авторемонтна база

ІЖ ЗИМА створили у 1965 році, коли Іжевський завод тільки збирався відкрити перші цехи. Проте там вже працювало конструкторське бюро, яке захотіло не тільки випускати "Москвичи", для яких створювалося підприємство, але й зробити своє авто.

ІЖ ЗИМА, створений у 1965 році. Джерело: autowp.ru

Прототипи ЗИМА-1 і ЗИМА-2 – це по суті спрощені "Москвичі". Замість несучої конструкції тут використовувалася рама, на яку прилаштовували перероблені кузова "Москвичів". Модель отримала мінімум декору, незвичайну "чотириоку" передню частину та на вибір були доступні дві або чотири двері. Силові агрегати, підвіски та інше – теж від АЗЛК. "ЗИМУ" таки вирішили не виробляти і почали складати столичну модель.

Автомобіль отримав чотири фари та дві або чотири двері. Джерело: autowp.ru

Проте іжевські конструктори не опустили руки і в 1968 році почали роботу над автомобілем "Старт", який для радянського автопрому виявився революційним. Вони захотіли створити п'ятидверний хетчбек з аеродинамічним дизайном та переднім приводом.

П'ятидверний хетчбек "Старт". Джерело: autowp.ru

До стандартного силового агрегату від "Москвича-412" – 1,5-літрового мотору і чотириступеневої коробки передач – стикувався редуктор, який через карданний вал відправляв тягу назад до передньої осі. Через це не треба було розгортати мотор поперек і проєктувати для нього нову трансмісію.

Керівництву країни проєкт не сподобався. Єдиний прототип завершили і випробували в 1972 році, після чого покинули.

Модель мала бути проста у виробництві, але не сподобалася владі. Джерело: autowp.ru

ВАЗ 2101-80 розробляли у 1975 році. Його дизайн отримав витончені лінії, що нагадують актуальний на той момент Ford Escort, та доступні дві або чотири двері. Автомобіль отримав ту ж платформу, що в оригінальної моделі, яка обіцяла відносно доступний запуск виробництва. Проте проєкт так і не вдалося реалізувати.

ВАЗ 2101-80, який нагадував Ford Escort. Джерело: Максим Жигалкін

Працювали в СРСР і над спадкоємцем ГАЗ-24 – ГАЗ-3101, який мав отримати новий кузов. Згодом силову структуру було вирішено залишити без зміни, але прототипи, зібрані в 1973 році, отримали V6, гідропідсилювачі, кондиціонери та навіть ШРКШи. Над автомобілем працювали вісім років, його серійна версія отримала індекс 3102.

ГАЗ-3101, який так і не вийшов у світ. Джерело: autowp.ru

У 1979 в Тольятті розробляли електромобіль ВАЗ-2702 "Поні", який дуже нагадував гольф-кари. Вже через рік були побудовані перші вантажівки, але вони мали важкі акумулятори, що сильно вплинуло на вантажопідйомність шасі.

ВАЗ-2702 "Поні", який виявився занадто важким. Джерело: autowp.ru

До 1986 року інженери працювали над моделлю: замінювали їй сталь на алюміній, щоб знизити масу та збільшити вантажопідйомність, придумували систему швидкознімних акумуляторів. Але робота виявилася марною. "Поні" міг перевозити 400 кг вантажу і мав 70 км пробігу на повній зарядці в міському циклі.

Вантажівка могла перевозити 400 кг. Джерело: autowp.ru

ЛАЗ "Україна-1" побудували у 1961 році. Концепт від львівських дизайнерів та інженерів навіть знявся у фільмі "Королева бензоколонки". Автобус отримав пневмопідвіску, гідропідсилювач керма, електропневматичний привід п'ятиступеневої МКП, новий 150-сильний V8 від ЗІЛ-130 і розкішний салон на 36 місць.

ЛАЗ "Україна-1" знявся у фільмі "Королева бензоколонки". Джерело: autowp.ru

Виробництво не розпочалося, як і в його спадкоємців з індексами 67, 69, 71 і 73 – відповідно до років будування. Пізні зразки не вражали дизайном, тому що будувалися на базі серійних ЛАЗ-699, але мали багате оснащення: в салоні можна було користуватися кавоваркою, холодильником, газовою плитою і туалетом, були передбачені два телевізори, магнітофон, гардероб і багато іншого. Однак радянському автопрому така розкіш виявилася не потрібна.

ЛАЗ "Україна-1" виявився занадто розкішним для СРСР. Джерело: autowp.ru

Розробляти ВАЗ-2122 "Річка", яка відповідно до назви могла плавати у воді, почали з ініціативи військових. Це була не зовсім плаваюча "Нива", а швидше окрема модель зі своїм власним кузовом – більш утилітарним і надійно загерметизованим знизу. Проєктування двох машин велося паралельно, але якщо громадянська версія досить швидко дійшла до серії, то над військовою працювали ще 10 років.

ВАЗ-2122 "Річка" замовили військові. Джерело: autowp.ru

"Річка" пройшла повний цикл необхідних випробувань: вона вміла плавати, десантуватися з парашутом, підходила як для командирського використання, так і для перевезення особового складу, поранених або для установки зброї. Машину навіть схвалила державна комісія і рекомендувала до виробництва, але на дворі була вже перебудова, і конструкція виявилася нікому не потрібною.

Над альтернативою "Ниви" працювали 10 років. Джерело: autowp.ru

Ця більш компактна і сучасна альтернатива застарілим лімузинам ЗІЛ була схвалена Михайлом Горбачовим, хоч і тільки на етапі початкової концепції. ЗІЛ-4102 розробляли та до цього, але отримавши відмашку, прототипи створили досить швидко.

Концепт ЗІЛ-4102 схвалив Михайло Горбачов. Джерело: autowp.ru

У 4102 був несучий кузов замість рами, а частина кузовних панелей для полегшення ваги виготовлялася з пластика і композитних матеріалів. Все це дозволило знизити масу кузова на півтонни в порівнянні з колишньою моделлю 4104. Мотор V8 на 315 к.с. дозволяв набрати "сотню" за 10,5 секунди.

Все підвіски вперше мали незалежну схему, а водійське місце стало зручнішим. З урахуванням того, що президент СРСР любив їздити за кермом сам, концепція здавалася безпрограшною, але проєкт прикрили майже відразу ж після демонстрації прототипу Горбачову.