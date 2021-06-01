Проблеми зі здоров'ям, про які свідчать холодні руки

Нерідко за наявності цілком позитивних температур навколишнього середовища деякі люди зіштовхуються з проблемою холодних і вологих долонь. Про те, провісниками яких розладів у організмі можуть бути холодні долоні, нам розповіли лікарі, повідомляє Ukr.media.

"Фізіологічні навантаження під час виконання ряду фізичних вправ можуть призвести до холодних долонь. Найчастіше до такого фактору схильні люди, які дотримуються низькокалорійного харчування. Відсутність достатньої кількості калорій в організмі може порушити процес терморегуляції у людини.

Нерідко холодні долоні спостерігаються у людей, що мають проблеми з роботою щитоподібної залози, порушеннями нервової системи, а також такого вазоспастичного захворювання як хвороба Рейно. До появи холодних долонь також можуть призвести порушення у роботі кровообігу (за наявності анемії), або наявність вегетосудинної дистонії", — поділилися фахівці.

Тому, якщо у вас постійно мерзнуть руки, і це ніяк не пов'язано з низькою температурою навколишнього середовища — зверніться за консультацією до свого лікаря, щоб своєчасно визначити недугу, яка викликала охолодження долонь, і призначити відповідне обстеження та лікування.