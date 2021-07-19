Що провокує хронічну втому: причини

Хронічна втома не з'являється у людини просто так. Її тягнуть якісь фактори, звички, спосіб життя, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва. Лікар розповіла, що вона склала шпаргалку, що скорегувати або перевірити, коли немає сил і енергії.

Що провокує хронічну втому

Порушення циркадіанних ритмів. Це про відхід до сну до 23.00 і раніше, ранні підйоми.

Труднощі із засипанням, денна сонливість, тяга до солодкого, мучного, "сміттєвої" їжі. Тут питання до надпочечників.

Дефіцити - рівно втома. Особливо - вітамінів групи В, фолієвої кислоти, вітамінів Д і С, заліза, цинку.

Рідкісна анемія протікає без втоми. І не тільки залізодефіцитна, але і при нестачі / незасвоєнні фолієвої кислоти і вітаміну В12. Обов'язково перевірте рівень феритину і здайте загальний аналіз крові.

Гіпотиреоз. Краде не тільки красу, а й енергію. Потрібні лабораторні тести на рівень ТТГ, вільний Т3, вільний Т4, антитіла до ТПО і ТГ і УЗД щитовидної залози.⠀

Гіпоацидність, а значить - недостатнє засвоєння нутрієнтів, вітамінів і мінералів.⠀

Зниження рівня статевих гормонів, особливо - тестостерону. Низький його рівень корелює також з відсутністю амбіцій, цілей і бажань.⠀

Паразитоз.

Хронічний виснажливий стрес.

Харчові непереносимості спірних категорій продуктів (глютен, молочні продукти, пасльонові).

Можна відстежити за допомогою харчового щоденника.

Неправильне поєднання продуктів.