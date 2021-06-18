Трендове літнє взуття 2021: багато нових моделей

До літа залишилося кілька тижнів, тому час оновлювати запаси літнього взуття. Щоб почуватися комфортно і модно під час найгарячішої пори, необхідно придбати декілька моделей на сезон, повідомляє Обозреватель.

Які головні модні новинки, які здатні підкреслити індивідуальність та жіночність вашого стилю? Асортимент трендового взуття дуже широкий, це дозволить обрати варіант, з яким ви не розлучитеся. Цього літа варто обирати моделі з широкими ремінцями. Зручні шльопанці з анатомічною формою підошви – комфортний варіант.

Шльопанці на ремінцях дозволяють регулювати підйом

Босоніжки зі шнурівкою на шпильці підкреслять витончену та мініатюрну ніжку. Модель пасує під сукню та об'ємні джинси. Довгі стрічки й шкіряні ремінці навколо ноги виглядають дуже красиво. Відкриті туфлі часто одягають голлівудські зірки на червону доріжку.

Босоніжки на зав’язках підкреслять жіночний образ

В’єтнамки на підборах і танкетці стали фаворитами серед модниць. Дизайнери рекомендують носити їх в офіс й на прогулянку, поєднувати з джинсами палаццо, сукнями чи спідницями.

В'єтнамки стали трендом літнього взуття 2021 року.

Спортивні сандалі з широкими ремінцями все частіше демонструють модниці в Instagram. Бренд Зараз вони на піку популярності. Їх можна поєднувати зі спортивним одягом і повсякденними сукнями різної довжини.

Спортивні сандалі – найзручніший варіант літнього взуття

Влітку в тренді будуть сабо на підборах яскравих кольорів, вони стануть чудовою альтернативою класичним туфлям. Сабо додають шарму навіть простому образу, адже підкреслюють жіночність та подовжують ноги.

Сабо залишаються в моді цього сезону.

Сандалі з ремінцями – літнє взуття, яке можна носити цілий день і не втомитися від ходьби. Широкі ремені та плоска підошва must have для довгих прогулянок.

Трендове літнє взуття 2021 – босоніжки з широкими ременями

Взуття з дерев'яною підошвою стилісти радять обирати тим, хто любить зручність і хоче бути в тренді. "Дерев'яні" босоніжки стануть модним акцентом в образі.