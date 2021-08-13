Косметолог розкрила секрети догляду за шкірою навколо очей

Догляд за зоною навколо очей в цілому такий же, як і за шкірою всього лиця, але в деяких випадках його потрібно посилити. ﻿Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.⠀, повідомляє РБК-Украина.

Яна розповіла, що догляд починається з очищення.

Очищення. "Якщо немає водостійкого макіяжу, очищайте цю зону пінкою. Якщо є -доведеться очищати окремо. Є 2 способи:

Гідрофільний бальзам + пінка.

Засіб для зняття макіяжу + пінка.

Важливо: ніякої міцелярної води. Тільки якщо ви в тайзі, лісі або Африці (залишки змивати).

Захист від сонця. Така ж, як для всього обличчя. Для роздратованої шкіри - тільки фізичні фільтри. Є спеціальні стіки з spf.

Сонячні окуляри - обов'язково. Spf-крем захистить ніжну шкіру навколо очей, але не сітківку очей, яка отримує від сонця серйозної шкоди.

Зволоження / живлення.

Якщо у вас молода шкіра або проблем зі шкірою навколо очей немає, вам не потрібен окремий крем. Підійде ваш крем для обличчя (з хорошим складом). Не потрібно ускладнювати.

Якщо шкіра не молода або є проблеми з зоною навколо очей, потрібен додатковий догляд. Якщо шкіра не чутлива, можна наносити сироватки для обличчя (не агресивні).

Найпоширеніші проблеми зі шкірою під очима

"Гусячі лапки "(зморшки навколо очей). Всередину - омега-3, повноцінне харчування і 1-5 - 2 л води.

Зволожуємо: гіалуронова кислота, мезороллер - спосіб для безстрашних, хіджама теж підходить. Мікроструми.

"Синці" під очима. Спимо, як слід. Зміцнюємо судини (вітамін С, вітамін К2, консультація лікаря).

Ущільнюємо і освітлюємо: вітамін С, ніацинамід, пептиди, ретиноїди (це вже anti-age догляд), мезороллер і хіджама, мікроструми.⠀

"Мішки" під очима. Якщо вони постійно, то крім лікування причини нічого не допоможе. Ін'єкції візуально (і тільки) поліпшать зовнішній вигляд. Креми і патчі краще наносити холодненькими.