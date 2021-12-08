Секрети догляду за шкірою навколо очей
Догляд за зоною навколо очей в цілому такий же, як і за шкірою всього лиця, але в деяких випадках його потрібно посилити. Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі⠀, повідомляє РБК-Україна.
Яна розповіла, що догляд починається з очищення.
Очищення. Якщо немає водостійкого макіяжу, очищайте цю зону пінкою. Якщо є - доведеться очищати окремо. Є 2 способи:
- Гідрофільний бальзам + пінка.
- Засіб для зняття макіяжу + пінка.
Важливо: ніякої міцелярної води. Тільки якщо ви в тайзі, лісі або Африці (залишки змивати).
Захист від сонця. Така ж, як для всього обличчя. Для роздратованої шкіри - тільки фізичні фільтри. Є спеціальні стіки з spf.
Сонячні окуляри - обов'язково. Spf-крем захистить ніжну шкіру навколо очей, але не сітківку очей, яка отримує від сонця серйозної шкоди.
Зволоження / живлення.
- Якщо у вас молода шкіра або проблем зі шкірою навколо очей немає, вам не потрібен окремий крем. Підійде ваш крем для обличчя (з хорошим складом). Не потрібно ускладнювати.
- Якщо шкіра не молода або є проблеми з зоною навколо очей, потрібен додатковий догляд. Якщо шкіра не чутлива, можна наносити сироватки для обличчя (не агресивні).
Найпоширеніші проблеми зі шкірою під очима
- "Гусячі лапки "(зморшки навколо очей). Всередину - омега-3, повноцінне харчування і 1-5 - 2 л води.
Зволожуємо: гіалуронова кислота, мезороллер - спосіб для безстрашних, хіджама теж підходить. Мікроструми.
- "Синці" під очима. Спимо, як слід. Зміцнюємо судини (вітамін С, вітамін К2, консультація лікаря).
Ущільнюємо і освітлюємо: вітамін С, ніацинамід, пептиди, ретиноїди (це вже anti-age догляд), мезороллер і хіджама, мікроструми.⠀
- "Мішки" під очима. Якщо вони постійно, то крім лікування причини нічого не допоможе. Ін'єкції візуально (і тільки) поліпшать зовнішній вигляд. Креми і патчі краще наносити холодненькими.
"Чим допомогти: кофеїн, масаж охолодженим нефритовим ролером трохи зніме набряк, патчі навколо очей освіжать погляд за 20 хвилин, на вирішення більш глобальних проблем вони і не претендують. Мікроструми (так, вони від усього)", - розповіла косметолог.