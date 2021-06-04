Чи потрібно пити вітамін Д влітку: експерт дала вичерпну відповідь

Чи потрібен додатковий прийом вітаміну D влітку? Основне джерело вітаміну D для нас не сонце, а їжа, нагадує нутриціолог Юлія Макаренкова, повідомляє РБК-Украина.

На сторінці в Instagram експерт зазначила, що через сонячні промені в підшкірній жировій клітковині у нас може синтезуватися приблизно до 20% вітамін D.

І залежить від багатьох факторів:

від забруднень навколишнього середовища

від довжини хвилі УФ-променів.

від пігменту шкіри, більш смаглява шкіра - менше синтез вітаміну D.

коли ви засмагли та ваша шкіра придбала бронзовий відтінок, то синтез вітаміну Д знижується.

віковий фактор. З віком зменшується кількість підшкірної жирової клітковини. Люди 60 + в зоні ризику за низькими показниками вітаміну D по крові і ризику втрати кісткової маси.

Шкіра пам'ятає кожне обгорання на сонці на клітинному рівні.

Якщо ви не приймаєте вітамін D влітку, ви знижуєте антиоксидантний захист, та УФ промені один з головних провокаторів передчасного старіння шкіри. Під дією УФ променів запускається окислення ліпідів і підвищений ризик гіперпігментації. Адекватний рівень вітаміну Д служить свого роду фотопротектором, підтримує регенерацію шкіри, має протизапальний ефект. Оптимально, дозування підбирати індивідуально, виходячи із ваших показників.