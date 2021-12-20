До чого може призвести безконтрольний прийом аспірину

Аспірин — популярний і недорогий препарат, який є практично в кожній домашній аптечці. Але його, як і інші ліки, потрібно правильно приймати, інакше можна спровокувати серйозні проблеми зі здоров'ям, повідомляє Комментарии.

Лікар-кардіолог Олена Голухова розповіла, що багато людей захоплюються прийомом аспірину, не підозрюючи, які небезпеки можуть за цим ховатися. Нещодавно вчені заявили, що застосування аспірину дозволяє знизити ризик госпіталізації та летальних випадків від коронавірусної інфекції. Але лікар зазначила, що це досить старий лікарський засіб і при невиправданому і неконтрольованому прийомі (для профілактики так сказати) він може викликати у здорових людей кровотечу.

Річ у тому, що аспірин, на думку вчених, запобігає згортанню крові при коронавірусній інфекції. Але його приймати в таких випадках тільки за призначенням не лікаря. Самолікування ні до чого доброго не приведе.

Більш того, потрібно пам'ятати й про інші протипоказання лікарського засобу. Аспірин не можна приймати людям, у яких діагностовано гострі виразки шлунково-кишкового тракту, виражена ниркова, печінкова або серцева недостатність.