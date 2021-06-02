Як часто і коли потрібно зважуватися, щоб контролювати вагу

Як часто потрібно зважуватися, щоб ефективно контролювати своє фізичне здоров'я? ⁣⁣ Один раз в день? Кілька? Або раз на тиждень, повідомляє Обозреватель.

Наприклад, в процесі нормалізації ваги, рекомендовано зважуватися щоранку натщесерце, а також раз на тиждень робити виміри об'ємів.⁣⁣ Така частота необхідна в першу чергу для оцінки результатів в довгостроковій перспективі й дає можливість вносити коригування в раціон харчування і фізичну активність.⁣⁣ ⠀

Тобто, якщо вранці на вагах ви бачите зміни, то необхідно розбиратися у вчорашньому дні: проаналізувати вечерю, звернути увагу на день циклу і т.д. Таким чином можна обчислити причини і тенденції гальмування процесу схуднення.⁣⁣ ⠀

Щотижневе зважування більше підходить для етапу підтримання бажаного ваги. Це дозволяє усвідомлено і відповідально контролювати свою вагу без зайвих щоденних переживань, викликаних можливими коливаннями ваги.⁣⁣ ⠀

Виберіть один день в тиждень. Зважуйтеся вранці натщесерце, відразу після пробудження і походу в туалет.⁣⁣ Важливо знати, що коливання у вазі ⠀- це нормально і природно. Адже це динамічний процес.⁣⁣ ⠀

Підвищення або зменшення маси тіла залежить, крім обсягу з'їденої їжі, від ряду факторів і їх необхідно враховувати: ⁣⁣ ⠀

Кількості води. Як би це дивно не звучало, але чим менше ви п'єте, тим більше води утримується в організмі. Це означає, що в ті дні, коли ваш організм страждає від дефіциту води, ваша вага збільшується. Тому стежте за добовою нормою води.⁣⁣ ⠀

Кількості солі (натрію) в вашому раціоні. Добова потреба організму в натрії: 1-3 м Одна чайна ложка солі містить 2 г натрію. Цю норму дуже легко перевищити. З'їли більше солі - більше води затрималося в організмі, ваги показали +. Тому пам'ятаємо і про приховану солі в продуктах.⁣⁣ ⠀

Фаза місячного циклу. У другій фазі циклу, в зв'язку з підвищенням рівня прогестерону, відбувається утримання рідини. Тому збільшення ваги в цей період - це фізіологічна норма.⁣⁣ ⠀

Як бачите, добові коливання ваги безпосередньо пов'язані з обміном води в нашому організмі. Тому важливо пам'ятати, що за одну ніч 2 кг жиру утворитися не може. ⠀