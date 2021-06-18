Добавки, здатні зробити чай максимально корисним

Чай — один з найпопулярніших і смачних напоїв у світі, який має цілу низку корисних властивостей. Але експерти рекомендують додавати в нього корицю, стверджуючи, що ця добавка максимально посилить його користь для здоров'я. Що ж в ній особливого, повідомляє Коментарі.

Дослідження показали, що вживання чаю з корицею допомагає нормалізувати рівень цукру в крові. Це, як вважають експерти, викликано зниженням чутливості до інсуліну. Також напій допоможе в боротьбі із зайвими кілограмами, тому що кориця прискорює метаболізм, стимулює травлення і мінімізує скупчення шлаків і токсинів в організмі.

Ще одне дослідження показало, що чай з додаванням цієї пряності допомагає знижувати рівень "шкідливого" холестерину, покращуючи тим самим роботу серцево-судинної системи. Регулярне вживання цього напою зменшує ризик розвитку атеросклерозу, ішемічної хвороби серця та інших проблем зі здоров'ям.

Також експерти відзначили, що чай з корицею зміцнює імунну систему, тому що пряність має противірусну та антисептичну дію.

Нагадаємо, що вранці медики рекомендують пити трав'яний чай з лемонграсу, замість кави, газованої води та фруктових соків. Фахівці відзначають, що цей напій, випитий з ранку, допомагає поліпшити роботу практично всіх систем організму.