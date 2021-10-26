М'яз - це орган, за станом якого можна судити про наявність дефіциту різних нутрієнтів, повідомляє Доктор Берг.

Якщо у вас слабкість в м'язах, то вітамін Е - найшвидший спосіб додати їм сил.

Якщо у вас в м'язах біль або запалення - це може бути дефіцит вітаміну Д. У багатьох людей є дефіцит вітаміну Д. Якщо у вас болить поперек (необов'язково м'яз), то прийміть вітамін D. Цей вітамін допоможе вам позбавитися від болю в м'язах.

Як по м'язах визначити дефіцит вітамінів? Чому зводить ноги? Брак вітамінів в організмі - які ознаки? Дивіться докладніше у відео.