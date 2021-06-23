Ознаки хвороб, які можна "прочитати" по обличчю

Коли в організмі відбувається якийсь збій або запальний процес, він починає про це сигналізувати певними симптомами. Є хвороби, які можна розпізнати самостійно, досить просто уважно подивитися на своє обличчя. Про що йде мова, повідомляє Коментарі.

Сухі шкіра і губи

Пересохла шкіра обличчя і губи можуть вказувати на серйозне зневоднення, на порушення в роботі потових залоз, які й собі можуть сигналізувати про розвиток діабету або проблеми з щитовидною залозою. Крім цього, дуже суха шкіра обличчя може бути ознакою псоріазу або екземи.

Надлишок волосся на обличчі

Через синдром полікістозних яєчників — дисгормонального захворювання, у жінок може спостерігатися гірсутизм (надмірне зростання волосся на тілі та обличчі). Це відбувається через те, що в жіночому організмі підвищується рівень чоловічих гормонів.

Невеликі плями жовтого кольору на повіках

Ці невеликі осередки холестерину, які називаються ксантелазми, серйозно підвищують ризик розвитку захворювань серця. Результати дослідження показали, що у пацієнтів зі ксантелазмою був зафіксований високий ІМТ і загальний рівень холестерину.

Змінився колір обличчя

Якщо ви помітили, що у вас змінився колір обличчя — не затягуйте похід до лікаря. Блідість може вказувати на анемію — знижений рівень еритроцитів і / або гемоглобіну в крові. А жовтий відтінок може сигналізувати про проблеми з печінкою.

Висип і плями

Плями, прищі або висипи, які регулярно з'являються на обличчі можуть бути причиною порушень травлення, а ще така ознака може говорити про алергічну реакцію, екзему та розацею (шкірне захворювання).