Звички, які можуть "зруйнувати" шлунок

Шлунок — важливий орган, який відповідає за загальний стан організму, тому потрібно його берегти та відмовитися від звичок, здатних порушити його роботу. Китайський гастроентеролог Ян Цян попередив, що може "зруйнувати" ваш шлунок.﻿, повідомляє Коментарі.

Режим харчування

В першу чергу, органам травлення серйозно шкодить неправильний режим харчування. Якщо ви відчуваєте голод, але ніяк не втамовуєте його, то шлункова кислота і білок підвищуються, а це призводить до перетравлювання самої слизової шлунка. Але є й інша сторона медалі — переїдання. Така звичка розтягує орган і може викликати запальні процеси.

Стрес

Регулярні стреси дуже серйозно шкодять шлунково-кишковому тракту. Надлишок секреції соляної кислоти та білкових ферментів призводить до звуження судин органу, що провокує пошкодження захисної плівки слизової. В результаті може з'явитися виразка.

Швидка їжа

При цьому в шлунок потрапляє погано пережована їжа, збільшуючи навантаження на шлунково-кишковий тракт. В результаті можуть розвинутися шлункові захворювання.

Без сніданку

Пам'ятайте, що сніданок — найважливіший прийом їжі, тому що він заряджає нас енергією і додає сил. Відмова від ранкового прийому їжі може призвести до порушення метаболізму та інших проблем з травленням.

Пити газовані напої

Експерт рекомендує повністю відмовитися від вживання газованих напоїв, тому що в їх складі багато цукру та інших добавок, які шкодять всього організму і зокрема шлунку.

Брудні продукти

Не забувайте мити продукти перед вживанням, інакше ви ризикуєте заразитися бактерією Helicobacter pylori, яка може спровокувати виразку.

На вечерю багато їжі

Багато людей звикли ситно вечеряти, не розуміючи, що тим самим навантажують травну систему. У підсумку можна викликати ожиріння, а воно — інші проблеми зі здоров'ям.