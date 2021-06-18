Яскраві спальні в сучасному стилі: особливості

Спальня - це особистий простір з хорошим плануванням. А у кожної людини своє трактування цих термінів, то і дизайн сучасної спальні може бути спокійним і заспокійливим, або ж яскравим і заряджає позитивом, повідомляє Дела домашние.

Основні риси, притаманні сучасному стилю - більше вільного місця, повітря, світла. Не варто займати все кути тумбочками, а стіни - шафами.

При зонуванні кімнати краще орієнтуватися на головний предмет меблів, компонуючи все інше навколо спального місця. Це може бути робочий стіл з ноутбуком, телевізор на стіні, крісло для читання. Дивіться докладніше у відео.