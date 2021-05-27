Святкові вихідні у червні 2021

Перший місяць літа 2021 року багатий на святкові дати. Завдяки деяким із них українці отримають додаткові вихідні, повідомляє УНИАН.

У червні святкуватиметься велике християнське свято – Трійця. Воно цьогоріч відзначатиметься 20 червня та є офіційним вихідним днем. Оскільки день свята збігається з вихідним днем, цей вихідний за українським законодавством переноситься на найближчий наступний після нього робочий день, тобто 21 червня. Таким чином, на українців чекає тривалий вікенд – з 19 по 21 червня.

Крім того, у червні Україна традиційно святкуватиме День Конституції. 28 червня припадає на понеділок. Отже, в Україні буде три вихідних дні поспіль – з 26 по 28 червня.

Загалом же у перший місяць літа 2021 року українцям доведеться працювати 20 днів, натомість вони матимуть 10 вихідних.

Основні свята та пам’ятні дати червня 2021

1 червня - Всесвітній день батьків, День захисту дітей

4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії, День господарських судів

5 червня - Всесвітній день охорони довкілля

6 червня - День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, День журналіста

8 червня - Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна

9 червня - Міжнародний день друзів

10 червня - Вознесіння Господнє

12 червня - Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників фондового ринку України

13 червня - День працівників легкої промисловості, День визволення Маріуполя від російських окупантів

14 червня - Всесвітній день донора

15 червня - День захисту людей похилого віку

16 червня - Міжнародний день сімейних грошових переказів

17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою

18 червня - День дільничного інспектора поліції

19 червня - День фермера України, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

20 червня - День медичного працівника, Всесвітній день біженців, День батька, Трійця

21 червня - День літнього сонцестояння

22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні

23 червня - День державної служби ООН, День державної служби України

25 червня - День митної служби України, День митника України, Міжнародний день моряка

26 червня - Міжнародний день на підтримку жертв катувань, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу

27 червня - День молоді, Всесвітній день рибальства

28 червня - День Конституції України

29 червня - Міжнародний день тропіків.