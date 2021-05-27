Святкові вихідні у червні 2021
Перший місяць літа 2021 року багатий на святкові дати. Завдяки деяким із них українці отримають додаткові вихідні, повідомляє УНИАН.
У червні святкуватиметься велике християнське свято – Трійця. Воно цьогоріч відзначатиметься 20 червня та є офіційним вихідним днем. Оскільки день свята збігається з вихідним днем, цей вихідний за українським законодавством переноситься на найближчий наступний після нього робочий день, тобто 21 червня. Таким чином, на українців чекає тривалий вікенд – з 19 по 21 червня.
Крім того, у червні Україна традиційно святкуватиме День Конституції. 28 червня припадає на понеділок. Отже, в Україні буде три вихідних дні поспіль – з 26 по 28 червня.
Загалом же у перший місяць літа 2021 року українцям доведеться працювати 20 днів, натомість вони матимуть 10 вихідних.
Основні свята та пам’ятні дати червня 2021
- 1 червня - Всесвітній день батьків, День захисту дітей
- 4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії, День господарських судів
- 5 червня - Всесвітній день охорони довкілля
- 6 червня - День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, День журналіста
- 8 червня - Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна
- 9 червня - Міжнародний день друзів
- 10 червня - Вознесіння Господнє
- 12 червня - Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників фондового ринку України
- 13 червня - День працівників легкої промисловості, День визволення Маріуполя від російських окупантів
- 14 червня - Всесвітній день донора
- 15 червня - День захисту людей похилого віку
- 16 червня - Міжнародний день сімейних грошових переказів
- 17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
- 18 червня - День дільничного інспектора поліції
- 19 червня - День фермера України, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту
- 20 червня - День медичного працівника, Всесвітній день біженців, День батька, Трійця
- 21 червня - День літнього сонцестояння
- 22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні
- 23 червня - День державної служби ООН, День державної служби України
- 25 червня - День митної служби України, День митника України, Міжнародний день моряка
- 26 червня - Міжнародний день на підтримку жертв катувань, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
- 27 червня - День молоді, Всесвітній день рибальства
- 28 червня - День Конституції України
- 29 червня - Міжнародний день тропіків.