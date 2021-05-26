Астма - дуже серйозне захворювання. Характерним її симптомом є болісний, задушливий кашель. Доброю профілактикою астми буде прийняття деяких харчових добавок. Що спричинює розвиток цієї недуги і які фактори ризику, повідомляє Econet.

Астма вважається хронічним запальним недугом. Симптоматика захворювання - хрипи, обмеження потоку повітря - варіюються від слабких до важких. Астма характеризується хронічним запаленням дихальних шляхів і посиленої чутливістю гладких м'язів.

Точна причина астми невідома, але фактори ризику наступні:

сімейний анамнез алергічних патологій (алергічний риніт, екзема),

спадковість,

пол: серед дорослих захворювання частіше проявляється у жінок,

нестача поживних компонентів (магній, жирні кислоти омега-3, антиоксиданти),

зайва вага.

Фактори зовнішнього середовища, які викликають / загострюють симптоматику астми:

алергени

медикаментозні препарати

харчові добавки, консерванти

подразники (дим, автомобільні вихлопні гази)

вірусні респіраторні інфекції

зміна погоди.

Добавки для здоров'я дихальної системи

Магній

Mg - мікроелемент, який є кофактором в більш ніж 300 ферментативних реакціях в нашому організмі. Він працює в створенні енергії, функціях нервів, скорочення мускулатури і інших біомеханізми. Брак мінералу Mg може виявитися результатом прийому медикаментів, вживання великої кількості перероблених харчових продуктів.

З дефіцитом Mg пов'язані такі стани: астма, депресія, епілепсія.

Омега-3

Добавки риб'ячого жиру мають в складі ейкозапентаєнову к-ту і докозагексаєнову к-ту, жирні кислоти омега-3. Через те, що астма пов'язана із запаленням в організмі, корисно використовувати протизапальний ефект зазначених жирних кислот у хворих на цю недугу. Поліненасичені жирні кислоти здатні знизити число випадків астми у дітей.

Вітамін C

Вітамін С - потужний антиоксидант, який у високій концентрації присутній в цитрусових (апельсинах, грейпфрутах, лимонах), папайї, капусті брокколі та брюссельської. Спостерігається певна кореляція між тяжкістю хвороби й присутністю активних форм кисню страждають на астму. Працюючи в якості донора водню, віт-н С знижує окислення в організмі - процес, який пов'язаний із запаленням в дихальних шляхах. Висока концентрація вітаміна С в харчовому раціоні знижує ймовірність виникнення астми.