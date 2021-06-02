Модне літнє взуття: трендові босоніжки 2021

Якщо ви вирішили оновити свій гардероб, тоді рекомендуємо звернути увагу на ці пари взуття, які безсумнівно прикрасять ваші ніжки, повідомляє УНИАН.

Прозорі босоніжки

Це хіт сезону. Мало того, що вони мінімалістичні, так ще й неймовірно зручні. Ви тільки подивіться на них. А головна їхня перевага в тому, що вони легко протираються від бруду і пилу.

Босоніжки з ланцюгами

Не секрет, що ланцюги зараз на піку своєї популярності. Їх впроваджують не тільки в якості аксесуарів, але і кріплять на взуття. Повірте, в такому взутті ви точно створите WOW-ефект.

Босоніжки на шнурівці

Це ще один тренд, який, мабуть, закріпиться надовго. Зверніть увагу, що шнурівка повинна бути міцною, щоб ваша ніжка не ковзала. Також придивіться до модних принтів - зміїний, коров'яче забарвлення і леопард.

Босоніжки на липучках

Цей варіант взуття підходить для тих, хто віддає перевагу більш спортивному стилю. При цьому босоніжки на липучках виглядають мегастильно, і їх також можна поєднувати з casual-look.