Вчені визначили найщасливіший час доби

Виявляється, людина відчуває найбільшу задоволеність життям і максимальний приплив щастя саме в ранковий час, повідомляє Men's Life.

Американські вчені дослідники з Корнельського університету проаналізували мікроблоги й записи в соцмережах більше ніж 500 тисяч осіб з 84 країн світу, в результаті чого прийшли до єдиного висновку: найщасливіші та життєрадісні моменти наступають у людей в ранковий час.

Вчені пояснюють цей факт тим, що протягом нічного відпочинку людський організм встигає максимально відновиться від напруги, яке накопичувалося весь попередній день. Так, вранці люди відчувають прилив щастя і безтурботності, а далі починає збиратися новий стрес, настрій потроху падає і до настання вечора приймає абсолютно негативне забарвлення.

Але є одне "але": у людей, які ведуть «совиний» спосіб життя, біоритми сильно збиваються. Це призводить до того, що вранці замість радості людина відчуває лише сонливість і роздратування. В такому випадку вчені рекомендують привчити себе лягати спати вчасно, і обіцяють, що через деякий час ситуація кардинально зміниться.

Також для збереження позитиву і гарного настрою протягом дня експерти радять працювати в помірному темпі, не намагатися встигнути все і відразу, час від часу перериватися на паузи з чашкою кави або чаю та уникати спілкування зі снобами та песимістами.