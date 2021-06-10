Панама названа наймоднішим аксесуаром літа 2021

Панама у весняно-літньому сезоні 2021 перестала бути аксесуаром виключно пляжного стилю, перейшовши в список речей, які відмінно поєднуються з повсякденним одягом. Так, тут знадобляться як сорочки в клітинку і квіткові сукні, так і лляні брюки, повідомляє Обозреватель.

Панами зі щільної бавовни або яскравої шкіри, представлені раніше на показах всесвітньо відомих дизайнерів, рекомендується комбінувати з весняними спідницями і кардиганами, джинсами і бомберами.

Новий тренд цього сезону сміливо демонструють на власному прикладі знамениті модниці. Наприклад, Белла Хадід, Ельза Госк, Олівія Руай і Бланка Міро є великими прихильницями стильних панамок, які вони не бояться поєднувати з різними вбраннями та неординарними аксесуарами.

Панама в моді цього літа. Джерело: Sandro

Панами актуальні в цьому сезоні. Джерело: Anna Sui

Панама в тренді влітку 2021. Джерело: Etro

З чим носити панаму влітку 2021. Джерело: Philosophy di Lorenzo Serafini

Панама знову в моді. Джерело: Iceberg