Сім продуктів, що покращують циркуляцію крові
Які корисні продукти допоможуть вам поліпшити погану циркуляцію крові? Ось що рекомендують приймати лікарі при порушенні кровообігу, повідомляє GreatPicture.
1. Часник. Цей пряний овоч знижує тиск і запобігає появі атеросклеротичних бляшок.
2. Ефірна олія евкаліпта, імбиру, герані, ялівцю, мандарина, лимона, розмарину, чебрецю та шавлії мускатного. Вони відмінно розслаблюють гладку мускулатуру судин і покращують кровотік.
3. Імбир. Зінгерон і джінджерон, що містяться в цій рослині, запобігають утворенню тромбів.
4. Кайенский перець. Висока концентрація капсаїцину зміцнює стінки артерій.
5. Гінкго білоба. Екстракт листя цього дерева нормалізує мікроциркуляцію в головному мозку і покращує пам'ять.
6. Кінський каштан. Есцин, що міститься в цій рослині, зміцнює стінки капілярів і вен, запобігає їх варикозне розширення.
7. Насіння льону. Клітковина, лігнано і жирні кислоти відмінно допомагають при гіпертонії.