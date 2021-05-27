Модний манікюр на літо 2021: яскраві ідеї дизайну

Наближається довгоочікуване літо - час тепла, фруктів і яскравих фарб. Веселий настрій відбивається в модних трендах і в жіночому манікюрі. Літній манікюр чарівний своєю барвистістю і сміливістю дизайнів. 2021 рік встановив чимало тенденцій та ідей на будь-який смак, повідомляє УНИАН.

Наймоднішими кольорами цього сезону будуть блакитний, фуксія, блідо-рожевий, сріблястий, бежевий. А червоний, чорний і коричневий манікюр вже вважаються застарілими.

Фруктовий дизайн

Фрукти, ягоди і квіти добре виглядають на літніх однотонних нігтях. Такий соковитий екзотичний дизайн наповнить вас літнім настроєм. Наносити візерунок рекомендується лише на один або два нігті, інакше манікюр буде виглядати занадто строкато.

Ефектний омбре

Манікюр омбре залишається в моді вже кілька сезонів поспіль. Це градієнтний дизайн, який гарно виглядає на нігтях будь-якої довжини. Для візерунка можна вибрати як два різних кольори, так і відтінки одного. У цьому сезоні модним вважається омбре лілового, блакитного, лавандового, жовтого, яскраво-рожевого, малинового кольорів.

Різнокольоровий манікюр

Модель Кайлі Дженнер в своєму Інстаграме похвалилася різнокольоровими нігтями, після чого такий манікюр став справжнім хітом. Різнобарвний літній манікюр виглядає одночасно просто і ефектно. Кольори в цьому дизайні повинні гармонійно поєднуватися між собою.

Желейний манікюр

Jellynails - один з хітів минулого року, який знову став модним в цьому сезоні. Цей манікюр підходить тільки для довгих нігтів. На край нігтя приклеюється спеціальна накладка, яка робить нігті прозорими. Обов'язковим атрибутом желейного манікюру є яскравий і соковитий колір лаку.

Рослинні мотиви

Буйна зелень влітку прикрашає не тільки ліси, а й нігті модниць. Акуратні зелені листочки різних форм стануть відмінним доповненням до однотонного манікюру. Доповнити рослинний дизайн можна смугами і геометричними візерунками.

Кольоровий френч

Бежевий французький манікюр - це завжди актуальна класика. Його часто вибирають офісні працівниці і любительки суворого стилю. Додати літні нотки в класичний дизайн можна за допомогою кольорового лаку. Для цього край нігтя замість білої смуги прикрашають кольоровим лаком, блискітками або аплікацією.

Геометричні візерунки

Серед геометричних візерунків в цьому сезоні будуть модними косі лінії, хвилі і кола. Щоб не перевантажувати дизайн, візерунки зазвичай наносять лише на один-два нігтя. Решту нігтів можна пофарбувати в різні кольори або нанести прозорий лак.