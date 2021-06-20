Поширені помилки при використанні банківських карт

Українці неправильно користуються банківськими картами та в результаті стають жертвами шахрайських схем. Серед головних помилок – неправильне зберігання даних і розголошення реквізитів, повідомляє ITech.

Нижче вказаний топ найпоширеніших порушень. Всього аналітики нарахували десять неправильних дій, які можуть привести до втрати коштів.

Зберігання секретних даних для використання карти в гаманці

Зберігання секретних даних, до яких відносяться PIN-код до карти, пароль та логін для входу в онлайн банкінг і тому подібне. Це досить популярна помилка, якої допускаються люди різного віку. Аргументів стосовно правильності цього приводиться достатня кількість, але всі вони не правильні, оскільки при втраті гаманця з банківською картою, зловмисники або ж люди, які знайдуть гаманець, зможуть зняти готівку з вашої карти.

Розголошення реквізитів незнайомим людям

Також поширена помилка більшості українців. Стосується це більше тих людей, які сильно довіряють людям і вірять в їхню правильність. Що можна віднести до таких реквізитів? Найперше, це номер банківської карти, термін дії, секретний код CVC / CVV2, прізвище та ім’я тримача карти.

Після закінчення терміну дії карти, не випускати нову або ж не закривати свій рахунок в банку

Більшість українців вважають, що якщо термін дії банківської карти закінчився, то й співпраця з банком автоматично завершиться. На справді це не так і ваша співпраця з банком продовжується. В більшості випадків, якщо у вас іменна карта (детальніше про різницю між іменною та неіменною картою), то банк її перевипустить і ви можете навіть не знати про її наявність, але оплатити за неї все одно доведеться. Хоч ви й не будете знати про це, штраф за неоплату все одно буде “капати”.

Підозрілі банкомати та зняття в них готівки

Така помилка також стосується тих людей, які довірливі та вважають, що ніхто не захоче заволодіти їхніми коштами. Зараз шахраї часто використовують стороннє обладнання для того, щоб дізнатися максимальну кількість конфіденційної інформації про власників банківської карти. Якщо банкомат розміщується в малолюдних місцях або ж в туристичних місцях, то велика ймовірність, що шахраї вештаються поряд в очікуванні моменту, коли ви захочете зняти готівку в конкретному банкоматі.

Віддавати свою банківську карту стороннім людям, та ще й повідомляти їм PIN-код

Таку помилку часто роблять в магазинах, де приймається безготівковий розрахунок. Досить часто, касири не хочуть передавати термінал в руки покупця і вимагають передати їм вашу банківську карту та повідомити її пін-код для проведення оплати. Ні в якому випадку так не робіть і вимагайте передачу терміналу для введення пін-коду персонально вам в руки.

Сповіщення про проведення оплати

Досить часто українці відмовляються від підключення послуги отримання сповіщень. Це більше стосується тих користувачів, які вважають, що це небезпечно і хтось зможе “щось” викрасти з їхнього рахунку, прочитавши таке повідомлення.

Також причиною для відмови часто служить те, що ця послуга платна. Більшість українських банків пропонують цю послугу безкоштовно, тому рекомендується її використовувати, щоб знати про всі оплати, які виконуються з вашого рахунку.

Телефонні шахраї та довіра до них

Помилка, якої припускається також більшість українців, повідомляючи шахраям велику кількість конфіденційних даних. Запам’ятайте, банківські працівники ніколи не будуть вимагати від вас даних для входу в онлайн-банкінг (монобанк, приват 24 і тому подібне), даних вашої карти, даних з отриманих смс від банку і тому подібного.

Співробітники банку можуть тільки запросити вас у найближче відділення банку, повідомити вас про вигідні умови по кредиту або депозиту, або повідомити про нові акції банку.