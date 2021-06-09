Як по ногах розпізнати проблеми з печінкою: 9 ознак

Захворювання печінки дуже підступні. Наприклад, цироз і онкологія печінки спочатку взагалі ніяк не дають про себе знати, а явні симптоми з'являються тільки на важких стадіях. Виявляється, по власним ногам можна виявити можливі проблеми з цим важливим органом, повідомляє Econet.

Печінка складається з 500 тисяч печінкових часточок. Кожна з них пронизана артеріями, венами, жовчними протоками, нервами та лімфососудамі. Є симптоми хвороб печінки, яким ви можете не надавати значення. Наприклад, коричневі цятки, судинні сіточки на ногах. На що важливо звернути увагу?

Ось 9 головних ознак патологій печінки.

Червоно-коричневі плями

Такі плями зазвичай розташовані нижче колін. Вони схожі на висип і блищать на світлі. Їх поява пов'язана з порушенням кровообігу і погіршенням стану судин. Плями можуть з'явитися при печінковій недостатності, через яку знижується тиск, і розширюються судини.

Судинні зірочки і варикоз.

Судинні сіточки - це група розширених судин, розташованих близько до поверхні шкіри. Зовні вони схожі на павутину. У людини з хворою печінкою зазвичай з'являється відразу кілька таких зірочок на ногах. Іноді це супроводжується розвитком варикозу. Зірочки виникають через підвищення рівня естрогену, який впливає на судини, а естроген підвищується або при вагітності, або при хронічних захворюваннях печінки. Безліч судинних зірочок вказує на фіброз, цироз, алкогольний гепатит.

Тріщини на п'ятах.

За здоров'я шкіри відповідають вітаміни А і Е, але для їх засвоєння необхідно, щоб печінка нормально виділяла жовч, а та вчасно надходила у дванадцятипалу кишку. Потріскані п'яти можуть вказувати на хронічне захворювання печінки, що призвело до проблем з жовчю, а саме: застій жовчі через камені або перегинів жовчних проток, жовч виробляється в недостатній кількості, порушена в'язкість жовчі.

Сверблячка в стопі

Сверблячка в нижній частині стоп часто буває у людей з хронічними захворюваннями печінки, особливо пов'язаними з ураженням жовчних проток і порушенням відтоку жовчі. Для людей з первинним біліарним цирозом типовий свербіж стоп / долонь. Сверблячка обумовлений накопиченням жовчних солей під шкірою і підвищенням рівня гістаміну.

Неприємний запах ніг

Шкіра не тільки захищає нас від пошкоджень, а й допомагає виводити отрути з організму. Через потові залози виділяються токсини й продукти обміну речовин. Не можна мати хвору печінку і здорові нирки. Хвороби печінки призводять до накопичення токсинів і порушення кровотоку, що позначається на нирках і інших органах. Це призводить до того, що потові виділення мають неприємний запах.

Набряки стоп

При захворюваннях печінки можуть набрякати стопи. При натисканні пальцем на набряклу поверхню залишається вм'ятина. Набряки ніг - це пізній симптом, що викликається портальною гіпертензією / зниженням рівня альбуміну. Набряки часто бувають при цирозі.

Біль в ногах

Захворювання печінки можуть викликати не запальне ураження нервових волокон в ногах. Можливі лоскоче відчуття в ногах або незрозуміла біль.

Грибок нігтів

Якщо змінився колір нігтів, вони стали шорсткими, розшаровуються, втратили блиск і лущиться шкіра стоп - це грибок нігтів. У людей з нездоровою печінкою порушується баланс кишкової мікрофлори, через що виникає грибок.

Еритема

Це обмежену ділянку сильно почервоніла шкіри. Виникає при цирозі, гепатиті.