Названі несподівані причини проблем із зубами

Найменші хронічні патології в порожнині рота вже можуть стати причиною запалень в організмі. І навпаки, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

Інфекція з хворого зуба потрапляє в кровотік і поширюється по всьому тілу, викликаючи неприємні наслідки, які з часом переростають у хвороби, розповіла Катерина.

потрапляє в кровотік і поширюється по всьому тілу, викликаючи неприємні наслідки, які з часом переростають у хвороби, розповіла Катерина. Банальний карієс може бути не тільки наслідком недотримання гігієни порожнини рота, але і симптомом порушення роботи різних органів.

може бути не тільки наслідком недотримання гігієни порожнини рота, але і симптомом порушення роботи різних органів. Неправильний прикус не варто сприймати тільки як косметичний дефект і можливість повноцінно пережовувати їжу. Від форми прикусу залежить робота всієї зубощелепної системи. Його корекція у грамотного лікаря-ортодонта відіб'ється на гармонії обличчя і посмішці, розповіла лікар.

А також поліпшить стан хребта, органів дихання, шлунково-кишкового тракту. Нерідко спостерігається взаємозв'язок між неправильним прикусом і головними болями.

Чому болять зуби - несподівані причини

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Дієта. Дивуватися тут нічому. Шлунково-кишковий тракт безпосередньо пов'язаний з ротовою порожниною.

Дивуватися тут нічому. Шлунково-кишковий тракт безпосередньо пов'язаний з ротовою порожниною. Порушення бактеріального рівноваги у порожнині рота і шлунково-кишковому тракті.

у порожнині рота і шлунково-кишковому тракті. Недотримання питного режиму. Коли ви п'єте обмежену кількість води, секреція слини знижується і патогенні бактерії отримують повну свободу для шкідництва.

Коли ви п'єте обмежену кількість води, секреція слини знижується і патогенні бактерії отримують повну свободу для шкідництва. Хвороби внутрішніх органів: шлунка, кишечника, ниркова і печінкова недостатність, цукровий діабет та ін.

шлунка, кишечника, ниркова і печінкова недостатність, цукровий діабет та ін. Захворювання ЛОР-органів: ларингіти, фарингіти, тонзиліти.

Своєчасне звернення до лікаря-ортодонта і відновлення нормального розташування зубів, допомагає прибрати болі в шиї, мігрені. Дозволить відновити роботу органів дихання, знизити ризик розвитку різних патологій, пов'язаних із загальним станом здоров'я, підсумувала Григор'єва.