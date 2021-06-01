9 головних речей літнього гардероба 2021: модні образи

Літо вже на порозі, тож пора скласти грамотний актуальний гардероб на улюблену багатьма пору року. У 2021 нам точно знадобляться босоніжки "під все" і сукні, шо летять, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Базова добірка найпотрібніших речей для того, щоб стильно провести літо. ⁣⁣⠀

Брючний костюм - відмінна інвестиція в гардероб.

Трикотажний костюм - комфортно, зручно, просто.

Базова футболка без декору - на всі випадки життя.

Кольорова шкіряна куртка.

Кольоровий тренч.

Легка сукня - для прогулянок і ділових зустрічей.

Вільні шорти - і на відпочинок, і по місту.

Босоніжки "під все".