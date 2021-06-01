9 головних речей літнього гардероба 2021: модні образи
Літо вже на порозі, тож пора скласти грамотний актуальний гардероб на улюблену багатьма пору року. У 2021 нам точно знадобляться босоніжки "під все" і сукні, шо летять, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Базова добірка найпотрібніших речей для того, щоб стильно провести літо. ⠀
- Брючний костюм - відмінна інвестиція в гардероб.
- Трикотажний костюм - комфортно, зручно, просто.
- Базова футболка без декору - на всі випадки життя.
- Кольорова шкіряна куртка.
- Кольоровий тренч.
- Легка сукня - для прогулянок і ділових зустрічей.
- Вільні шорти - і на відпочинок, і по місту.
- Босоніжки "під все".
- Сонячні окуляри, щоб доповнити образ.