9 головних речей літнього гардероба 2021: модні образи

Літо вже на порозі, тож пора скласти грамотний актуальний гардероб на улюблену багатьма пору року. У 2021 нам точно знадобляться босоніжки "під все" і сукні, шо летять, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Базова добірка найпотрібніших речей для того, щоб стильно провести літо. ⁣⁣⠀

  • Брючний костюм - відмінна інвестиція в гардероб.
Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021
  • Трикотажний костюм - комфортно, зручно, просто.
Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021
  • Базова футболка без декору - на всі випадки життя.

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021
  • Кольорова шкіряна куртка.

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021
  • Кольоровий тренч.

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021
  • Легка сукня - для прогулянок і ділових зустрічей.
Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

  • Вільні шорти - і на відпочинок, і по місту.
Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021
  • Босоніжки "під все".

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

  • Сонячні окуляри, щоб доповнити образ.
Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

Новини

analytics