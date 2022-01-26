Які точки на тілі допоможуть зняти тривогу і стрес

У сучасному світі нас оточує безліч факторів, які викликають стрес, нервове напруження тв нервові захворювання. Їм піддаються люди будь-якого віку, тим самим шкодячи своєму здоров'ю. Є на нашому тілі і точки, натиснувши на які, можна поліпшити самопочуття і "очиститися" від стресу, повідомляє Коментарі.

За допомогою рефлексотерапії — стародавнього методу лікування — можна розслабитися і допомогти внутрішнім органам самовідновитися. Які ж рефлекторні точки потрібно натискати?

Зап'ястя

Щоб знайти точку на зап'ясті, потрібно від основи долоні відміряти відстань, що дорівнює двом ширинам нігтя великого пальця руки. На точку, де знаходяться 2 великі гілки вен, покладіть великий палець. Натискайте на неї, поки не відчуєте легкий біль. Помасажуйте точку, утримуючи тиск. Те ж саме виконайте на протилежному зап'ясті.

Кожного разу, коли відчуваєте стрес або тривогу, виконуйте цю техніку. Вона допоможе вам заспокоїтися.

Долоні

Ця точка розташована нижче великого пальця, між середнім і вказівним пальцями, на м'якій області поруч із великим пальцем. Натисніть на цю точку, повільно стискайте і випрямляйте пальці, утримуючи тиск. Повторіть вправу не менше 10 разів, а потім зробіть те ж саме на протилежній руці.

За допомогою цієї точки можна збільшити енергію і розслабитися.

Нігті

Помістіть один ніготь великого пальця на інший. Натисніть на ніготь в центрі і утримуйте тиск близько 30 секунд. Повторіть цю техніку з протилежним нігтем.

Така техніка стимулює гіпофіз і ендокринні залози, допомагає підтримувати рівень гормонів на оптимальному рівні.

Стопи

Сядьте і покладіть одну ногу на іншу так, щоб було зручно працювати зі стопою. Робоча точка знаходиться на подушечці стопи, трохи вище арки стопи. Покладіть великий палець в основу, прямо в центр подушечки. Натискайте, поки не відчуєте легкий біль. Трохи помасажуйте і повторіть те ж саме з іншою ногою.

Цей прийом зменшує емоційний стрес і допомагає заснути.