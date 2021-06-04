Фішингові сайти: як уберегтися від шахраїв

За даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем (ЕМА), близько 77% всіх шахрайських операцій припадає на інтернет-простір, повідомляє Banker.ua.

У першому кварталі поточного року ЕМА внесла в чорний список 370 паспортів, 748 ідентифікаційних кодів і 514 телефонів одержувачів несанкціонованих платежів і шахрайських кредитів. І це тільки виявлені випадки. Насправді кількість інтернет-афер в рази більше.

Де найчастіше орудують шахраї?

Якщо спиратися на дані ЕМА, то найбільше випадків шахрайства зареєстровані в Дніпропетровській і Донецькій областях – 22%. На столицю припадає всього 14% випадків. Але Київ служить якраз місцем для переведення в готівку вкрадених грошей. Найчастіше шахраї приїжджають до Києва в надії непомітно вивести кошти, які були викрадені з карт і рахунків українців.

Які масштаби лиха? Скільки шахраям вдалося вкрасти?

Минулого року кіберзлочинці змогли вкрасти близько 271 млн грн. Цього року цифра буде приблизно така ж, бо українці як і раніше несерйозно ставляться до безпеки в мережі. А введення локдауну стимулює зростання покупок в інтернет-магазинах, тобто там, де найбільше шахраїв.

Тобто найбільше випадків крадіжки коштів припадає на інтернет-магазини?

Саме так. Кібершахраї створюють фейкові сайти інтернет-магазинів або копіюють сайти наявних інтернет-майданчиків. Після отримання оплати за товар аферисти просто зникають, а сам сайт перестає працювати.

І як же захиститися від таких афер? Адже без інтернет-покупок уже неможливо уявити життя

Найпростіший спосіб – купувати товари на перевірених сайтах і маркетплейсах. Їх зараз в Україні достатньо. По-друге, потрібно ретельно перевіряти назву сайту в пошуковому рядку, адже часто шахраї просто копіюють наявні сайти та змінюють в адресі сайту одну або дві букви. Найчастіше користувач навіть не бачить різниці, а гроші з карт йдуть в кишеню шахраям.

Я користуюся мобільним додатком інтернет-магазинів. Наскільки це ризиковано?

Покупки з мобільних телефонів ще більш ризиковані. Як правило, на комп’ютерах встановлені антивірусні програми, які блокують підозрілі сайти, а ось для телефонів така функція залишається непопулярною. Крім того, здійснюючи покупку за допомогою телефону, ви прив’язуєте дані карти до свого номера, що полегшує крадіжку даних.

Комп'ютерні технології стрімко розвиваються. Хіба досі не знайдено спосіб захисту від кіберзлочинців?

Насправді багато в чому збереження даних і грошей залежить від самих користувачів. Найчастіше українці з власної неуважності позбавляються грошей, передаючи дані банківської карти стороннім особам або вносячи дані у форму на фішингових сайтах, чого робити категорично не можна.

І як захиститися від шахраїв?

Запам’ятайте кілька простих правил: