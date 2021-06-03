Який овоч може знизити ризик серцевого нападу

Здорове харчування — важливий фактор зниження загального ризику захворювань серцево-судинної системи. У зв'язку з цим, експерти рекомендують додавати в раціон продукти, які покращують її роботу. Особливу увагу варто приділити спаржі, повідомляє Коментарі.

Медики кажуть, що проблеми з серцем ігнорувати не можна, близько 25% всіх серцевих нападів виникають раптово і в будь-якому віці. Вони викликані перериванням кровопостачання серця і вимагають негайного медичного втручання. Однак, можна запобігти появі цього небезпечного стану. Дослідники запевняють, що для цього важливо збагатити свій раціон спаржею. В її складі є фолати, які перешкоджають накопиченню в організмі гомоцистеїну — шкідливої амінокислоти. При її підвищенні в крові у людини збільшується ризик захворювань серця і судин.

Крім цього, спаржа багата на клітковину, яка допомагає контролювати артеріальний тиск і рівень цукру в крові.

Експерти також назвали продукт, який варто обмежити в раціоні, якщо у вас є проблеми з серцево-судинною системою. Йдеться про кокосову олію. Дослідники з Сінгапуру з'ясували, що її регулярне вживання призводить до підвищення рівня "шкідливого" холестерину в крові, а це збільшує ризик появи серцевих захворювань.

Нагадаємо, що стан здоров'я серцево-судинної системи багато в чому залежить від нашого раціону, тому його варто збагачувати правильними продуктами, наприклад, квасолею. Експерти кажуть, що ця бобова культура захищає від хвороб серця.