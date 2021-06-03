Топ-4 нутрицевтика, які позбавлять від головного болю і повернуть сон

І дорослі, і діти часто скаржаться на головний біль: ну а якщо голова болить досить часто, то порушується сон. Не тільки стрес, втому або супутні хвороби змушують нас хапатися за голову. Причина може бути в дефіциті мікроелементів, усунути який можна за рахунок нутрицевтиков, повідомляє Сегодня.

Нутрицевтики – що це і чим вони допоможуть при головному болі і безсонні?

Нутрицевтиків називають біологічно активні добавки, які допомагають скоригувати склад нашого раціону і забезпечити потрібною для організму кількістю корисних речовин. Виникло це слово з двох інших – "Харчування" (Nutrition) і "Фармація" (Pharmaceutical).

Нутрицевтики – це не тільки мінерали й вітаміни, а також рослинні екстракти, деякі харчові продукти, які отримують з рослинної сировини або шляхом синтезу речовин, ідентичних їх природним аналогам.

Такі добавки допомагають поліпшити здоров'я і виправити дефіцит тієї чи іншої речовини в організмі. Адже з недоліками деяких елементів пов'язано наше погане самопочуття, в тому числі головний біль і порушення сну. Ці дві неприємні проблеми, як підкреслюють дослідники, пов'язані: часті головні болі призводять до безсоння і навпаки, якщо людина погано спить, то у нього починає боліти голова.

Часто головний біль, особливо у дітей та підлітків, може виникати через дефіцит магнію в організмі. Добавки з магнієм і інші нутрицевтики, як з'ясували вчені, можуть допомогти нормалізувати сон, знизити головний біль. А їхня перевага в тому, що побічних ефектів такі препарати практично не мають.

Які ж нутрицевтики допоможуть при головному болі та безсонні?

Дослідники називають 4 нутрицевтика, які довели свою ефективність в даному питанні:

1. Мелатонін. В організмі цей гормон виробляється головним мозком (шишкоподібним тілом – епіфізом) і грає вирішальну роль в регуляції нашого циркадного ритму. По ряду причин вироблення мелатоніну може порушуватися, тоді саме додатковий прийом препарат може допомогти налагодити сон. Мелатонін найбільш ефективний при безсонні на початку сну, тобто якщо є проблеми із засинанням.

Добавки з мелатоніном, триптофан і вітаміни групи В допоможуть виспатися. Добавки з мелатоніном здатні знижувати тривожність, допомагають відрегулювати наші біологічні ритми, сон повертається, і як наслідок – проходить головний біль.

2.Триптофан. Ця протеїнова амінокислота входить до складу тваринних білків і допомагає синтезу мелатоніну, серотоніну, інших речовин і гормонів в організмі. Добавки з триптофаном допомогли знизити кількість нападів головного болю і рідше приймати знеболюючи.

3. Магній. Цей елемент нам необхідний для безлічі ферментативних реакцій, які відбуваються в організмі, а також магній бере участь в енергетичному обміні. Недолік магнію впливає на функції нейронів і часто дефіцит саме цього елемента спостерігається у людей з хронічними головними болями. Препарати магнію при головних болях використовують і для дорослих, і для дітей.

4. Вітаміни групи В. Ці речовини не тільки допомагають відбуватися різним ферментативним процесам в нашому організмі, а також задіяни в синтезі мелатоніну і серотоніну. А ще вітаміни групи В наповнюють нас енергією.

Дослідження підтвердило ефективність добавок з вітамінами групи В при боротьбі з безсонням – особливо в плані нічних пробуджень. Тобто людина спить міцніше, приймаючи такі нутрицевтики. Також вже після місяця прийому вітамінів групи В медики відзначають зниження кількості нападів головного болю.

Але нагадаємо, що попри те, що нутрицевтики продаються без рецептів, їх застосування слід узгоджувати з лікарем!