Болі в руці під час роботи з комп'ютерною мишкою: причини і рішення

Що ж, зараз велика частина нашого життя проходить за комп'ютером, тому швидше за все ви не з чуток знаєте, наскільки часто і сильно може хворіти кисть правої руки від роботи з комп'ютерною мишкою. Ця проблема зараз настільки поширена, що лікарі всього світу забили тривогу, повідомляє Популярна механика.

Втома в руці та періодично виникаю щі в ній больові відчуття - це типова проблема, з якою стикаються не тільки завзяті геймери, цілодобово безперервно проводять за комп'ютером, але і звичайні люди (офісні співробітники, менеджери, інженери, журналісти і т. Д.). Медики назвали цю проблему «синдромом зап'ястного каналу» або «тунельним синдромом».

Больові відчуття виникають через підвищене навантаження (перенапруги) в сухожиллях і м'язах кисті, а також з-за одноманітних рухів кисті та пальців.

Чому це відбувається? В нашій руці знаходяться серединний та ліктьови нерви - це пучок нервів, гілки якого іннервують більшу частину кисті. Вони проходять поруч з так званим зап'ястним каналом. Тривалий вигин суглоба, незручне становище руки й безліч одноманітних рухів призводять до погіршення кровопостачання м'язів кисті, що, в свою чергу, викликає деструктивні процеси в м'язах і сухожиллях.

Перший час це не викликає особливих проблем, і хворобливі відчуття проходять швидко - достатньо зробити перерву на пару днів, відклавши в сторону роботу. Ну, і прибравши мишку в ящик столу, зрозуміло. Однак якщо нічого не робити, то проблема посилюється. Починається набряк м'язів і сухожиль - бо рідина з них не виводиться належним чином. Цей набряк починає тиснути на серединний та ліктьовий нерв і прилеглі судини, викликаючи недостатність постачання їх киснем. Симптомами стають зменшення чутливості кистей, хворобливі відчуття, гостре поколювання в пальцях і слабкість долонь. Фоном йде ниюча біль, який посилюється ночами, заважаючи спати. На цій стадії захворювання вам вже потрібна консультація лікаря, лікарська терапія і щоденні вправи для руки. І так - ніякої комп'ютерної мишки в найближчі тижні!

Більшість лікарів одностайно сходяться в тому, що є три завдання, вирішивши які, ви зможете уникнути проблем. Що робити, щоб уникнути тунельного синдрому?

1) Забезпечити правильне положення тіла.

Вкрай важливо грамотно облаштувати робоче місце за комп'ютером, щоб тіло не відчувало зайвого перенапруження. Вам необхідна міцна основа під ліктями й попереком. При цьому кут між поверхнею столу і пензлем повинен бути в межах 30-40 градусів. Зберігайте прямий кут між передпліччям і плечем, а кисть і передпліччя повинні перебувати приблизно на одній лінії. Домогтися цього не надто складно. Досить підлаштувати під себе висоту столу, а також робоче крісло (висота, кут нахилу спинки і т. Д.).

2) Щодня виконувати гімнастику робочою рукою.

Чи не вважайте таку гімнастику виснажливою рутиною. На неї досить витрачати всього пару хвилин, але виконувати її необхідно кілька разів на день - вранці, під час робочих перерв, ввечері перед сном.

Комплекс вправ:

Стиснути й розтиснути кулаки, розкриваючи долоню якомога сильніше (5-10 разів).

Потрясти кожним пальцем робочої руки, потім обертати їм за годинниковою стрілкою і проти (5-10 разів).

Міцно стиснути кулаки обох рук і обертати їх одночасно то в одну, то в іншу сторону (10 разів).

Складіть долоню до долоні і потім по черзі розводите в сторони парні пальці та з'єднувати їх (по 5 разів кожною парою пальців).

З'єднайте кисті в замок і випрямити пальці. Вигніть пальці вниз, виводячи зап'ястя наверх (10 разів).

Медики рекомендують додати ще тренування в фітнес-клубі. Заняття у вільній вазі й робота на тренажерах на верхню частину корпусу відмінно позначаються на стані сухожиль і м'язів рук.

3) Купити правильний гаджет

Сучасні комп'ютерні мишки великих виробників проектуються з урахуванням тривалого щоденного використання людиною в офісі або вдома. І все ж при виборі мишки необхідно враховувати такі важливі фактори, як ваш розмір кисті, звичний тип хвата миші, її форму і так далі. До речі, важливий момент: не можна забувати про те, що крім мишки ми користуємося ще й клавіатурами. Вигнута підставка для зап'ясть з м'якою амортизацією поміщає передпліччя прямо над клавіатурою, забезпечуючи на 54% більшу підтримку зап'ясть і на 25% менше їх згинання. Ну а регульована підставка для долонь утримує зап'ястя в природному положенні (і неважливо, сидите ви або стоїте).