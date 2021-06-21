Як розпізнати фальшиві гроші

Як розпізнати фальшиві гроші

Згідно з дослідженням Національного банку України, шахраї, підробляючи банкноти гривні, найчастіше розраховують на неуважність людей. Тому при отриманні готівки важливо звертати увагу на спеціальні захисні знаки, повідомляє Слово і діло.

НБУ рекомендує використовувати як мінімум три способи перевірки купюр: на дотик, за допомогою світла і зображення на купюрі.

Необхідно взяти банкноту гривні в руки і зрозуміти, що купюра щільна з властивою їй характерною рельєфністю окремих зображень, що знаходяться на лицьовій стороні. Вони можуть з'явитися тільки завдяки спеціальному виду друку.

Для перевірки за допомогою світла, в першу чергу потрібно переконатися в наявності водяних знаків, суміщених зображень і фрагментів цифрового позначення номіналу, які виконані з лицьового та зворотного боків. При розгляді банкноти проти світла вони стають цілісними, без розривів і зміщень.

Крім того, захисна стрічка повинна повністю бути зануреною в товщу паперу. Якщо дивитися на неї зі збільшувальним склом, можна побачити в прямому і перевернутому вигляді зображення цифрового позначення номіналу, написів «ГРН» і тризуб - малий Державний Герб України.

І, нарешті, останнє, на що потрібно звернути увагу в обов'язковому порядку - це зображення, які змінюють колір при розгляданні купюри під різними кутами зору, які мають кінетичний ефект, і наявність частково введеної в товщу паперу полімерної захисної стрічки. Вона також містить захисні знаки.

Крім усього іншого, латентне зображення цифрового позначення номіналу банкноти має бути видимим при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла.

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