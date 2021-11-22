М'ясо, фрукти або овочі: де шукати вітамін В-6

З наближенням спеки нас все більше тягне на рослинну їжу, а для вегетаріанців літо – взагалі райська пора. Але харчування в будь-який час року має бути збалансованим, щоб уникнути нестачі вітамінів . Вітамін В-6 – один з найважливіших для нас, в яких продуктах – рослинних або тварин його більше, розібралися вчені, повідомляє Сегодня.

Навіщо нам взагалі вітамін В-6?

Вітамін В-6 – це насправді три речовини, які надходять в наш організм разом з їжею: це піридоксин, піридоксаль і піридоксамін. Складно, чи не так? Тому цих "хлопців" об'єднали в одну назву. Але кожне з даних речовин дуже важливо для обмінних процесів, які відбуваються в організмі людини.

Без вітаміну В-6 неможливо засвоєння глюкози нервовими клітинами, білкові і жирові обміни, утворення еритроцитів і багато іншого. Але звичайному людині всі ці тонкощі важливо розуміти для того, щоб знати – нестачі тих вітамінів краще не допускати. А отримати їх можна з їжі – як тваринної, так і рослинною.

Так які ж продукти краще їсти, щоб "запастися" вітаміном В-6

Це ж питання зацікавив і вчених, результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients: вони вирішили перевірити, наскільки знижується рівень і засвоюваність Вітаміну В-6 людиною, якщо віддавати перевагу рослинній їжі. Оскільки існує думка, що цю групу вітамінів краще брати з м'яса і риби, оскільки в курці тунці або скумбрії вітаміну В-6 набагато більше, ніж в капусті або зеленій цибулі.

Результати дослідження заспокоять вегетаріанців: воно показало, що різні типи вегетаріанського харчування не впливають на концентрацію вітаміну B6 в сироватці крові.

Отже, як м'ясо і риба, які є хорошими джерелами вітаміну B6, так і овочі, а також деякі крупи і особливо – сухофрукти, багаті вітаміном В-6:

з горіхів – волоські горіхи, фундук, фісташки,

з овочів і зелені – паростки зернових, броколі, брюссельська і червонокачанна капуста, шпинат, картопля, морква, помідори, крес-салат, болгарський перець, часник,

з фруктів і ягід – полуниця, черешня, банани.

Крім того, вітамін В-6 можна знайти в крупах, кисломолочних продуктах, також він синтезується мікрофлорою кишечника.

Якого б принципу харчування ви не дотримувалися б, пам'ятайте, що важливо дотримуватися балансу все елементів – білків, жирів і вуглеводів в раціоні.