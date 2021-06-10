Модний макіяж на літо 2021: в якій палітрі

Б'юті-експерти заявили, що гарячим літнім трендом став макіяж очей в теплій колірній палітрі заходу – від золотого до ніжно-рожевого й вогненно-оранжевого. Ці тони мати гарний вигляд на всіх, повідомляє Обозреватель.

На думку експертів, такий макіяж очей також абсолютно універсальний і може стати, як частиною вечірнього лука в дуеті з чорним лайнером, так і відмінним вибором для повсякденного б'юті-образу.

Головний літній тренд в макіяжі натхненний відтінками заходу

Макіяж очей у відтінках заходу став головною б'юті-прикрасою зіркових образів на червоній доріжці Оскара у цьому році. Так, трендовий мейк-ап можна було побачити на актрисах Різ Уізерспун і Андре Дей.

Різ Візерспун з'явилась на Оскарі з трендовим літнім макіяжем. Джерело: Instagram muatraceylevy

Андре Дей позує з трендовим літнім макіяжем. Джерело: Instagram porschefabulous

Серед зіркових прихильниць трендового літнього макіяжу також співачка Дуа Ліпа і актриса Зендая. Дивіться також добірку мейк-апу у відтінках літнього заходу:

На обличчі Дупа Ліпи – виразний макіяж очей, натхненний літнім заходом. Джерело: Instagram lisaeldridgemakeup

На обличчі Кари Делевінь – виразний макіяж очей, натхненний літнім заходом. Джерело: Instagram lisaeldridgemakeup

Виразний макіяж очей, натхненний літнім заходом. Джерело: Instagram jijimakeup

Виразний макіяж очей, натхненний літнім заходом. Джерело: Instagram skincare.beautifyin