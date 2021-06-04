Названі найнерішучіші знаки Зодіаку

Астрологи розповіли, які знаки зодіаку, десять разів подумають перш, ніж прийняти рішення, і все одно не будуть впевнені у своєму виборі, повідомляє УНИАН.

Терези

Терези постійно зважують і обмірковують всі можливі варіанти, крутячи їх так і сяк з різних сторін. У підсумку вони не здатні прийти до остаточного рішення через невпевненість в собі.

Близнюки

У Близнюків завжди є гостра боязнь щось упустити, тому вони тягнуть з прийняттям рішення. Велика проблема навіть не в тому, як складно Близнюкам зосередитися, а в тому, як часто вони змінюють свою думку.

Стрілець

Ще один знак, який при наявності достатку варіантів втрачається. Це дуже імпульсивні люди, і навіть після того, як вони, здавалося б, зробили свій вибір, побачивши нову можливість вони раптово починають говорити: «ні, хочу це!». Будь-яка втрачена вигода призводить до жалю з їхнього боку.

Риби

Риб, як правило, звинувачують в неуважності і відході від проблем. Однак часом це є результатом особливостей їх процесу прийняття рішення. Розвинена інтуїція змушує риб під час прийняття важливих рішень завжди покладатися на свій внутрішній голос. Але часом цей ледве вловимий голос у них в голові не відповідає на вхідний запит.