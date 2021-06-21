Який масаж найефективніший від целюліту
Останнім часом сухий масаж тіла - брашинг - став дуже популярний. І не дарма. Але не всі обіцянки щодо нього обґрунтовані. Про це розповіла косметолог Яна Фоксі, повідомляє РБК-Украина.
На що здатна ця процедура:
- Відлущування відмерлих клітин шкіри. Шкіра стає м'якшою.
- Допомагає при гіперкератозі (гусяча шкіра).
- Стимулює нервові закінчення.
- Допомагає з ранку підбадьоритися.
- Стимулює кровообіг.
- Є думка, що брашинг стимулює лімфоток і допомагає в боротьбі з целюлітом. Наукових доказів поки немає. Ви можете перевірити це тільки на власному досвіді.
Чому сухий масаж краще?
На сухій шкірі тертя сильніше, ніж на вологій, і ефект посилюється в рази. Попри те, що такий масаж радять мало не кожен день, по 5 хвилин пару раз в тиждень - більш ніж достатньо.
Кому не можна використовувати брашинг
Незважаючи на користь, існують також і протипоказання до брашінгу:
- Дерматологічні захворювання, алергія;
- Пошкоджена і роздратована шкіра;
- Сонячний опік;
- Варикоз.
Якщо ви тільки починаєте масаж, краще вибрати щітку м'якішу (з синтетичним ворсом), далі можна вибирати жорсткішу (з кактуса, наприклад).
Техніка масажу⠀
1. Починати від периферії до центру, знизу вгору довгими і повільними рухами.
2. 10 рухів для кожної ноги: від стоп вище до ніг.
3. 10 рухів для кожної руки: від долонь (обидві сторони) до плечей.
4. Живіт масажується круговими рухами за годинниковою стрілкою.
5. Сідниці - також круговими рухами або рухами від центру до боків.
6. Спина - від низу до верху від хребта до плеча, шия - зверху вниз.
7. Обполоснути тіло водою.
8. Ретельно промити і висушити щітку.
Увага: на грудях сухий масаж не робиться, це може спровокувати варикоз. Опуклі родимки і бородавки потрібно обходити. Також не перестарайтеся з натисканнями: шкіра після масажу повинна бути рожевою, ніяк не червоною.