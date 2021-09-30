Найефективніший масаж від целюліту

Останнім часом сухий масаж тіла - брашинг - став дуже популярний. І не дарма. Але не всі обіцянки щодо нього обґрунтовані. ﻿Про це розповіла косметолог Яна Фоксі, повідомляє РБК-Украина.

На що здатна ця процедура:

Відлущування відмерлих клітин шкіри. Шкіра стає м'якшою.

Допомагає при гіперкератозі (гусяча шкіра).

Стимулює нервові закінчення.

Допомагає з ранку підбадьоритися.

Стимулює кровообіг.

Є думка, що брашинг стимулює лімфоток і допомагає в боротьбі з целюлітом. Наукових доказів поки немає. Ви можете перевірити це тільки на власному досвіді.

Чому сухий масаж краще?

На сухій шкірі тертя сильніше, ніж на вологій, і ефект посилюється в рази. Попри те, що такий масаж радять мало не кожен день, по 5 хвилин пару раз в тиждень - більш ніж достатньо.﻿

﻿﻿Кому не можна використовувати брашинг

Незважаючи на користь, існують також і протипоказання до брашінгу:

Дерматологічні захворювання, алергія;

Пошкоджена і роздратована шкіра;

Сонячний опік;

Варикоз.

Якщо ви тільки починаєте масаж, краще вибрати щітку м'якішу (з синтетичним ворсом), далі можна вибирати жорсткішу (з кактуса, наприклад).

Техніка масажу⠀

1. Починати від периферії до центру, знизу вгору довгими і повільними рухами.

2. 10 рухів для кожної ноги: від стоп вище до ніг.

3. 10 рухів для кожної руки: від долонь (обидві сторони) до плечей.

4. Живіт масажується круговими рухами за годинниковою стрілкою.

5. Сідниці - також круговими рухами або рухами від центру до боків.

6. Спина - від низу до верху від хребта до плеча, шия - зверху вниз.

7. Обполоснути тіло водою.

8. Ретельно промити і висушити щітку.

Увага: на грудях сухий масаж не робиться, це може спровокувати варикоз. Опуклі родимки і бородавки потрібно обходити. Також не перестарайтеся з натисканнями: шкіра після масажу повинна бути рожевою, ніяк не червоною.