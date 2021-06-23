Топ 10 протизапальних продуктів харчування

Харчування має безпосередній вплив на людський організм, що особливо важливо, коли він піддається атакам інфекцій або страждає від захворювань. Продукти містять різні речовини, які можуть дати сприятливий або негативний ефект для здоров'я. Які ж харчові продукти найкращі в плані активізації протизапальних процесів, повідомляє Креатив.

На ґрунті запалень розвивається велика частина відомих захворювань. Тому необхідно стежити за тим, щоб в щоденний раціон входили продукти, які активізують внутрішні захисні сили людини.

Пропонуємо список найбільш рейтингових харчових продуктів, які мають протизапальну дію.

Жирна риба

Для отримання потрібного ефекту, жирну рибу досить включати до раціону 2 рази в тиждень. Важливо готувати її за принципами здорової кухні - у вареному, запеченому або пропареному вигляді. Подібне дія робить і риб'ячий жир, його можна використовувати у вигляді добавки до салатів.

Буряк

Буряк відрізняється високим вмістом бетаїну - це природний антиоксидант, здатний ефективно протистояти запальним процесам. Це дозволяє організму боротися з різними утвореннями, поки вони не вийшли за рамки клітинного рівня.

Чорниця

Чорниця також містить велику кількість бетаїну. В її складі присутня чимала частка кверцетину, який може надавати протидію навіть раковим клітинам.

Терпка вишня

Одним з лідерів протизапальної дієти по праву вважається вишня - вона чудово справляється з розвитком остеоартриту. Знижуються больові відчуття навіть у легкоатлетів, що долають величезні дистанції.

Імбир

Цей корінь володіє природним протизапальним ефектом, і забезпечує його не тільки свіжий продукт, а й приготовлений різними способами. Імбир є ще й засобом для підвищення імунітету і виведення токсинів з організму.

Ананас

Ароматний екзотичний фрукт теж здатний давати протизапальний ефект. Крім відмінних гастрономічних якостей, він відрізняється високою концентрацією бромелайну. Даний елемент належать до групи травних ферментів, що стимулюють імунну систему.

Зелений чай

За цим чаєм закріпилася слава одного з найбільш здорових напоїв. Крім інших корисних якостей, він проявляє протизапальний ефект, завдяки ударному вмісту антиоксидантів у своєму складі.

Кокосове масло

Даний продукт також має здатність протистояти запаленням і є корисним засобом проти окисного процесу. До того ж масло містить лауринову кислоту - одну зі складових жіночого грудного молока.

Куркума

Дозволяє активно протистояти запалень і є антипроліферативними засобом, ефект якого вище, ніж в аспірину або ібупрофену. Куркума містить в складі цитокіни - це група інформаційних молекул, що знижують число маркерів запалення.

Зелені овочі

Зелень, шпинат, листя салату і капусти, болгарський перець, огірки й т. д. часто використовують в приготуванні салатів і гарячих страв. Ці корисні рослинні харчові продукти відрізняються високим вмістом антиоксидантів і флавоноїдів, а також насичені безліччю вітамінів. Такий багатий склад допомагає боротися із запальними захворюваннями та стимулює процес регенерації.

При регулярному споживанні в їжу продуктів з протизапальними властивостями, необхідності в застосуванні спеціальних препаратів не виникає. Слід пам'ятати, що основними збудниками запалень в організмі вважаються вуглеводи та рафінований цукор, а систематична фізична активність знижує ризик виникнення запальних явищ.