П'ять речей, які відбуваються з вами, поки ви спите

Здоровий сон — це невіднятна і значна частина нашого життя. Під час нічного відпочинку організм розслабляється і з ним відбувається безліч різноманітних і дивних речей. Що потрібно знати, повідомляє Коментарі.

Експерти зазначили, що під час сну в організмі людини спалюється приблизно 40 ккал на годину. Новина хоч і приємна, але один сон навряд чи допоможе підготуватися до купального сезону, адже 8 годин сну — це приблизно 320 ккал або, скажімо, 150 г хліба.

Дослідники виявили, що уві сні мозок людини може обробляти інформацію і деталі, які ми блокуємо. Тому сон може сприяти деякому "осяянню".

Якісний і здоровий сон дуже важливий для дітей. Вчені вважають, що чим довше дитина спить, тим міцнішим стає її організм і малюк швидше росте.

Під час фази швидкого сну ваш мозок "наказує" тілу прискорювати кровотік. Така стимуляція може призвести до збудження як у чоловіків, так і у жінок. У деяких випадках подібне призводить до неусвідомленого сексу під час сну.

Також під час нічного відпочинку знижується температура тіла. Причиною цього є зменшення кількості гормону адреналіну, який виробляється. Низька температура тіла сприяє міцному сну і відновленню організму. Тому при підвищеній температурі тіла часто виникають проблеми із засинанням.