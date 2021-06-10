Як зробити гармонійною маленьку кухню: 10 правил

В чому полягає складність створення інтер'єру маленької кухні? Основні моменти, які потрібно врахувати, щоб облаштувати приміщення правильно і збільшити площу, повідомляє Дела домашние.

Оптимальний варіант для маленького гарнітура - це вбудована техніка. Подібний вибір дозволяє використовувати робочу поверхню повноцінно. За технікою безпеки необхідно, щоб мийку і плиту відділяв один або кілька модулів.

Висувні ящики з вкладишами для столових приладів повинен бути поблизу с мийкою. Даний підхід оптимізує процес прибирання

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