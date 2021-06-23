Навіщо нам потрібен селен та в яких продуктах він міститься

Недолік селену може призвести до серйозних порушень в організмі, і не завжди достатню кількість цього важливого мікроелемента можна отримати з продуктів. Коли нам потрібні добавки з селеном і чим так важливий цей мікроелемент – з'ясували польські вчені: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients, повідомляє Сьогодні.

Чим же важливий селен для організму людини?

Основне завдання селену – допомагати справлятися з окислювальним стресом і регулювати гормональний обмін у щитовидній залозі. Якщо в організмі селену досить, то наша імунна система отримує додатковий захист. А ще селен зарекомендував себе, як ефективний профілактичний засіб проти раку.

Недолік селену може викликати порушення в роботі серцевого м'яза. Важливий селен і для дитячого організму – він допомагає протистояти інфекціям і алергічних реакцій. А ще додаткове приймання селену може знадобитися при важкій фізичній роботі або спортивних навантаженнях.

А де шукати селен: в продуктах або харчових добавках?

Сам по собі селен в організмі людини не виробляється, ми отримуємо його з продуктів або харчових добавок. Цей елемент міститься в ґрунті, потрапляючи звідти в рослини і організм тварин. Дефіцит селену спостерігається у людей, що живуть у регіонах, де ґрунт не збагачений селеном, серед таких районів – Північна і Східна Європа.

Краще джерело селену – це субпродукти: тобто печінка, нирки, язик, серце, а ще морепродукти і риба. Також селен міститься в кукурудзі, горосі, злакових, шпинаті, кольоровій капусті, а найбільше цього мікроелемента з продуктів рослинної їжі – в горіхах. Але рекордсмени за вмістом селену – бразильський горіх і субпродукти.

Так звідки ж краще отримувати селен: з їжі або добавок?

Це справа індивідуальна: здорова людина, яка може постійно включати в раціон вищезгадані продукти, може не відчувати брак селену. Але деякі стану здоров'я вимагають прийому селену в добавках.

В середньому, денна норма селену для дорослої людини коливається в межах від 55 до 110 мкг на добу. Але і надлишок цього елемента теж недобре – якщо занадто перестаратися з селеновими добавками, то можна заробити нудоту, блювоту, розлад травлення.

Про нестачу селену можуть "розповісти" зниження працездатності, часте загострення герпесу, застуди, слабкість. Але чи потрібно додатково приймати селен і в якій кількості – підкаже лікар.