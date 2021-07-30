Догляд за волоссям влітку: важливі правила і нюанси

Літо вже зовсім близько і багатьох дівчат хвилює питання, як же правильно доглядати за волоссям в цей період, щоб зберегти його здоровим і красивим. Насправді, літній догляд не повинен якось кардинально відрізнятися від звичного догляду, повідомляє РБК-Украина.

Влітку ви все також підбираєте шампунь за типом шкіри, а маски й бальзами відповідні вашим потребам волосся. Що повинно додатися, так це - УФ-захист від сонечка. І так, спеціальні спреї для захисту волосся існують, і це не термозахист. ⠀

Як сонце шкодить волоссю? ⠀

Ультрафіолет руйнує білкову структуру волосся і пігмент, робить волосся тьмяним, бляклим, сухим, менш еластичним. Волосся стає схильним до пошкоджень, ламкості. На допомогу нам приходять спеціальні захисні засоби. ⠀

Що краще вибрати?

Сонцезахисні спреї, бо вони мають більш легку текстуру, їх можна оновлювати протягом дня. Чим вище рівень УФ, тим краще. Наносити спрей потрібно перед кожним виходом на сонце (за 20-30 хвилин) і оновлювати кожні 3-4 години.

Ви можете вибрати цілу сонцезахисну серію на літній період - шампунь, бальзам, маска, захисна незмивашка. Як правило, такі серії випускаються в помаранчевих або жовтих флаконах (але не завжди).

Якщо сонце занадто активне, носіть головний убір. Не варто засмагати в активний сонячний час (11.00-15.00 годин)! Пам'ятайте, жодна сонцезахисна незмивашка не захистить вас на 100% від шкідливого впливу УФ-променів.

Влітку ж буває не тільки сонячна погода і спека. Похмура погода і холодний вітер - теж не рідкість. Вітер також негативно впливає на волосся - дуже висушує і сплутує його. Після прогулянки у вітряну погоду можуть з'являтися вузлики на кінчиках і ламкість волосся (особливо, якщо волосся тонке). ⠀

Якщо у вас довге волосся, то волосся краще прибирати (хвіст, коса) у вітряну погоду, так менше ризику сплутування волосся. Якщо ви все ж потрапили під вітер, то безболісно розплутати ковтуни вам допоможе зволожувальний спрей, а після від сухості врятує потужна зволожувача маска.