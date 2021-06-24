Тварини, яким потрібно дати "Оскар": 10 смішних фото
Деякі тварини бувають настільки артистичні, що заслуговують на премію "Оскар". Улюбленці іноді поводять себе дивакувато, а господарі не встигають фотографувати кожну їх витівку, повідомляє Обозреватель.
Кіт був не готовий до фотосесії. Господар ще не бачив його настільки розлюченим.
Гості сиділи у вітальні, тоді як з-за дверей вилетів кіт.
Господар звик, що вівчарка стає божевільною на прогулянці, а деякі перехожі жахаються її.
Як тільки папуга попадає в руки господаря – відразу ж засинає. Чоловік завжди перевіряє чи б'ється серце, адже сплячий птах виглядає моторошно.
Кіт ненавидить прокидатися зранку.
Котик застряг посеред ночі у торшері.
Господар знайшов сплячого кота у такій позі й злякався.
Пес вирішив покупатися у відрі з піною.
Ввечері господар недорахувався гусака і відправився на пошуки.
Кіт хоче зайти в будинок, але господарі забули його впустити.