Тварини, яким потрібно дати "Оскар": 10 смішних фото

Деякі тварини бувають настільки артистичні, що заслуговують на премію "Оскар". Улюбленці іноді поводять себе дивакувато, а господарі не встигають фотографувати кожну їх витівку, повідомляє Обозреватель.

Кіт був не готовий до фотосесії. Господар ще не бачив його настільки розлюченим.

Господар жахнувся, коли побачив улюбленців з цього ракурсу. Джерело: Twitter/SHAKEhizi_BSK

Гості сиділи у вітальні, тоді як з-за дверей вилетів кіт.

Кіт навчився літати. Джерело: Twitter/heltune

Господар звик, що вівчарка стає божевільною на прогулянці, а деякі перехожі жахаються її.

Пес зрадів, тому що його вивели на прогулянку. Джерело: Reddit/emseearr

Як тільки папуга попадає в руки господаря – відразу ж засинає. Чоловік завжди перевіряє чи б'ється серце, адже сплячий птах виглядає моторошно.

Папуга спить на долоні. Джерело: Reddit/Nick7423

Кіт ненавидить прокидатися зранку.

Кіт сьогодні не в гуморі. Джерело: Reddit/Saint__Bartholomew

Котик застряг посеред ночі у торшері.

Кіт ледь не обпік мордочку гарячою лампою. Джерело: Reddit/camlights

Господар знайшов сплячого кота у такій позі й злякався.

Улюблена поза котика на підлозі. Джерело: Reddit/LonelyDrifter25

Пес вирішив покупатися у відрі з піною.

Хазяйка щойно помила підлогу. Джерело: Reddit/JavaNoob3000

Ввечері господар недорахувався гусака і відправився на пошуки.

Гусак не зміг подолати паркан. Джерело: Reddit/GoAskAlice

Кіт хоче зайти в будинок, але господарі забули його впустити.