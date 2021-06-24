Чим шкідлива для шкіри косметика з сильними ароматами

Аромати використовуються для надання косметичному засобу приємного аромату або, навпаки, маскування неприємного запаху діючих речовин (не всі вони пахнуть трояндами). Однак не всі з них йдуть на користь шкірі, повідомляє Ukr.media.

Деякі компоненти ароматів діють, як бомба уповільненої дії: на вигляд шкіра відчуває себе прекрасно і ніяк не реагує на косметичний засіб, в той час, як шкідливі речовини накопичуються в глибинних шарах епітелію. Це призводить до порушення процесу вироблення колагену і зниження здатності до регенерації. Чи варто говорити, що такі зміни загрожують сухістю шкіри, втратою її пружності і передчасною появою зморшок.

Аромати бувають натуральні і синтетичні, і для шкіри небезпечні обидва види. В якості натуральних ароматів використовуються ефірні олії, які здатні викликати роздратування і сильну алергічну реакцію. У складі їх можна виявити по маркуванню INCI, що стоїть в дужках після латинської назви олії. Це міжнародна номенклатура, яка вказує на потенційну небезпеку засобу для людей, які страждають алергією.

Синтетичні аромати — ідентичні натуральним ароматизаторам, які так само надають не найбільш позитивний вплив на стан шкіри. Деякі з них навіть заборонені для використання в деяких країнах Європи, бо здатні спровокувати потужну алергічну реакцію. У складі косметики їх можна зустріти під наступними назвами: Isoeugenol, Geraniol, Majantol, Eugenol, Coumarin, Citronellol і Cinnamal. Якщо одна з цих назв фігурує в складі, краще пошукайте інший засіб, щоб потім не виникло неприємних сюрпризів.