Секрет ідеальної цвітної капусти в клярі

Український кулінар Сергій Джуренко дав рецепт ідеальної цвітної капусти, обсмаженої в клярі. Така страва проста і недорога в приготуванні і припаде до смаку багатьом. Фахівець розповів, як вибрати правильний качан капусти і приготувати кляр так, щоб він не відшаровувався, повідомляє РБК-Украина.

"Купіть пружну цвітну капусту з білим або злегка кремовим відтінком суцвіть. Млява і пожовкла поверхня говорить про несвіжість або неправильне зберігання. Листя, облягаючи суцвіття, повинні бути світло-зеленими і свіжими" , - радить Сергій.

Шматочки капусти потрібно буде заздалегідь термічно обробити, але в ідеалі, вони повинні залишитися трохи сирими перед обсмажуванням.

Інгредієнти для страви:

Цвітна капуста - 1 кг

Пшеничне борошно - 1 склянка (130 г)

Яйця - 2 шт.

Молоко - 150 мл

Рослинна олія для фритюру (за потребою)

Спеції - сіль, солодка і гостра паприка.

Покрокове приготування цвітної капусти в клярі

Цвітну капусту потрібно відварити до готовності "al dente". Відмінно для цього підійде пароварка, але можна і в каструлі з водою.

Для кляру потрібно розділити білок і жовток. До білка додати дрібку солі і збити міксером в щільну піну - до використання краще поставити її в холодильник. А ось жовтки, а також борошно і молоко використовувати для підготовки самого тіста.

Розберіть капусту на суцвіття (великі можна розрізати навпіл), складіть в каструлю, залийте холодною водою і додайте 0,5 ч. л. солі. Потім доведіть воду до кипіння і варіть після 3-4 хвилини.

Злийте воду і викладіть капусту на тарілку, щоб вона трохи обсохла. А щоб кляр не відвалювався, обсипте суцвіття борошном - це зручно робити за допомогою маленького ситечка.

Змішайте в чаші міксера борошно, спеції і два яєчних жовтки. Якщо додати солодку паприку, це дасть як смак, так і колір. Додайте близько 0,5 ч. л. солі і змішайте компоненти.

Продовжуючи змішувати, влийте туди невеликими порціями молоко, щоб тісто вийшло в'язким, але не текучим. Після додайте в тісто збиті білки і акуратно без поспіху перемішайте. За густотою тісто має нагадувати густу сметану.

Влийте в глибоку каструлю (якщо у вас немає фритюрниці) рослинну олію в такій кількості, щоб суцвіття капусти були повністю їм покриті. Доведіть олію до початку кипіння і зменште вогонь до середнього.

У невеликій каструльці можна одночасно смажити 3-5 суцвіть цвітної капусти, попередньо вмочивши кожне в кляр. Важливо, щоб капуста в каструлі не стикалася одна з одною.

Час смаження на кожну порцію близько 2-2,5 хвилин. Як тільки цвітна капуста в клярі придбала приємний темно-золотистий відтінок, її можна виймати. Викладіть капусту на тарілку, встелену паперовими серветками, щоб надлишки масла вбралися.

Страву можна подавати як теплою так і холодною. А якщо до неї додати гострий соус, гості будуть в цілковитому захваті!