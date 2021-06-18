Названо знаки Зодіаку, які легко переживають розставання

Всім нам непросто переживати розставання з коханою людиною, але представникам деяких знаків Зодіаку зробити це простіше, ніж іншим людям, повідомляє УНИАН.

Овен

Овен закохується досить швидко, тому відпустити партнера йому легко. Вони мисливці за своєю природою, і легко забувають попереднього партнера за допомогою нових знайомств.

Стрілець

Розставання Стрільцеві допомагає пережити оптимізм. Він упевнений, що попереду його чекає тільки найкраще. Після розставання Стрільці починають ще більше стежити за собою і за своїм здоров'ям. А це призводить до повного перетворення як їх розуму, так і тіла.

Лев

Лев буде переживати розрив деякий час, але і процес відновлення у нього починається практично відразу. Вони не зациклюються на тому, що не вийшло, і зосереджуються на майбутньому.

Водолій

У тому, що стосується романтичних відносин, представники цього сузір'я воліють рухатися вперед, досліджуючи нові можливості. Розставання для них-це не кінець, а початок чогось нового.