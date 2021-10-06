Швидкий і легкий рецепт матча лате в домашніх умовах

Швидкий і легкий рецепт матча лате в домашніх умовах

Матча – порошок зі спеціально вирощеного листя зеленого чаю. Його можна заварювати окропом і пити гарячим, додавати в смузі або каші, з ним можна приготувати красиві оригінальні десерти, а також готувати матча лате – холодний напій з молоком і льодом. У складі матчі стільки ж кофеїну, скільки й у каві, тому бажано пити його в першій половині дня, повідомляє Сегодня.

Матча лате: рецепт в домашніх умовах

Інгредієнти

  • 1 ч. л. порошку матча
  • 1 чашка молока (або рослинне за смаком)
  • 3 ст. л. гарячої води
  • 5 кубиків льоду

Спосіб приготування

  1. Насипати порошок матча в ручний шейкер для коктейлів.
  2. Додати трохи гарячої води і закривши кришку, струсити.
  3. Всипати 4-5 невеликих шматочків льоду. Знову збовтати до появи пінки.
  4. Влити холодне молоко і ще раз струснути.
  5. Процідити вміст шейкера в склянку з льодом. Якщо у вас немає шейкера, збивати інгредієнти можна вінчиком для матча, звичайною виделкою або капучинатором.
  6. За бажанням додати підсолоджувач – цукор, мед, або сироп агави.

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