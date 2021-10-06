Швидкий і легкий рецепт матча лате в домашніх умовах
Матча – порошок зі спеціально вирощеного листя зеленого чаю. Його можна заварювати окропом і пити гарячим, додавати в смузі або каші, з ним можна приготувати красиві оригінальні десерти, а також готувати матча лате – холодний напій з молоком і льодом. У складі матчі стільки ж кофеїну, скільки й у каві, тому бажано пити його в першій половині дня, повідомляє Сегодня.
Матча лате: рецепт в домашніх умовах
Інгредієнти
- 1 ч. л. порошку матча
- 1 чашка молока (або рослинне за смаком)
- 3 ст. л. гарячої води
- 5 кубиків льоду
Спосіб приготування
- Насипати порошок матча в ручний шейкер для коктейлів.
- Додати трохи гарячої води і закривши кришку, струсити.
- Всипати 4-5 невеликих шматочків льоду. Знову збовтати до появи пінки.
- Влити холодне молоко і ще раз струснути.
- Процідити вміст шейкера в склянку з льодом. Якщо у вас немає шейкера, збивати інгредієнти можна вінчиком для матча, звичайною виделкою або капучинатором.
- За бажанням додати підсолоджувач – цукор, мед, або сироп агави.