Швидкий і легкий рецепт матча лате в домашніх умовах

Матча – порошок зі спеціально вирощеного листя зеленого чаю. Його можна заварювати окропом і пити гарячим, додавати в смузі або каші, з ним можна приготувати красиві оригінальні десерти, а також готувати матча лате – холодний напій з молоком і льодом. У складі матчі стільки ж кофеїну, скільки й у каві, тому бажано пити його в першій половині дня, повідомляє Сегодня.

Матча лате: рецепт в домашніх умовах

Інгредієнти

1 ч. л. порошку матча

1 чашка молока (або рослинне за смаком)

3 ст. л. гарячої води

5 кубиків льоду

Спосіб приготування